Kommentar Zahl der Vergewaltigungen steigt: Warum man keine Angst haben muss

Die Zahl der Vergewaltigungen steigt auch in Augsburg. Doch die Statistiken geben noch keinen Anlass, Alarm zu schlagen. Eine Rolle könnte das verschärfte Sexualstrafrecht spielen. Von Jörg Heinzle

Eines vorweg: Es gibt keinerlei Anlass, in Panik zu verfallen. Das Risiko, von einem Sextäter überfallen und vergewaltigt zu werden, ist in Augsburg gering. Eine Tendenz, dass die Zahl dieser überfallartigen Vergewaltigungen steigt, lässt sich nicht feststellen. Sie bewegt sich seit Jahren in etwa auf demselben niedrigen Niveau – mit gewissen Schwankungen natürlich.

Anders sieht es bei der Zahl der Vergewaltigungen insgesamt aus. Also vor allem bei jenen Taten, bei denen sich Täter und Opfer zuvor kannten. Sei es als flüchtige Bekannte oder sogar als Ehepartner. Hier zeichnet sich dieses Jahr tatsächlich ein Anstieg ab, wenngleich auch hier die Zahlen noch keinen Anlass geben, Alarm zu schlagen.

Mehr Vergewaltigungen gemeldet: Verschärftes Sexualstrafrecht könnte Grund sein

Der Anteil der Verdächtigen, die Ausländer oder Flüchtlinge sind, ist dabei überdurchschnittlich hoch. Liegt es am deutlich verschärften Sexualstrafrecht, dass die Polizei mehr Vergewaltigungen zählt? Wahrscheinlich ist es das.

Und gibt es noch weitere Gründe, die auch etwas mit der Herkunft der Täter zu tun haben? Das ist nicht so einfach zu sagen. Es ist gut, dass die Polizei nun die Fälle auch auf solche Fragen hin genau auswertet. Diese Analyse sollte man abwarten, wenn man seriöse Antworten geben will.

