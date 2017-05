2017-05-09 00:03:38.0

Anbieter der Bezahlkarte droht Insolvenz

Was Arena-Besucher nun beachten sollten

Dem Anbieter des Bezahlkartensystems in der Augsburger Fußball-Arena droht die Insolvenz. Was Stadiongänger vor dem letzten Heimspiel der laufenden Saison gegen Borussia Dortmund (Samstag, 15.30 Uhr) wissen sollten.

Wie ist die Bezahlung organisiert?

ANZEIGE

Um das Catering kümmern sich federführend die Stadtwerke Augsburg (swa). Für das bargeldlose Bezahlsystem in der Arena arbeiten sie mit Payment Solutions zusammen. Auf Bezahlkarten (FCA-Card) wird Guthaben gebucht, um die Abwicklung an Kiosken und Ständen zu beschleunigen. Das Pfand pro Karte beträgt zwei Euro. Vor allem bei Gästefans, die nur einmal für kurze Zeit im Stadion sind, ist das Plastikgeld unbeliebt.

Wirkt sich die drohende Insolvenz auf Kartenbesitzer aus?

Stadtwerke-Sprecherin Stephanie Lermen versichert, Essen und Getränke können am Samstag mit der FCA-Card bezahlt werden. Der reibungslose Ablauf sei bis zum Saisonende gewährleistet. Darüber hinaus will sie keine Prognose abgeben. „Wir werden die Entwicklung abwarten. Wir haben Payment Solutions in den vergangenen Jahren als zuverlässigen Partner erlebt“, erklärt Lermen.

Wie reagiert der FC Augsburg?

Payment Solutions bietet sein System in mehreren deutschen Stadien von der 1. bis zur 3. Liga an. Bisher hat lediglich Hertha BSC zugesichert, für finanzielle Schäden aufzukommen und den möglichen Verlust der Fans auszugleichen. Der FCA äußert auf Nachfrage, man werde zunächst klären, wie sich die drohende Insolvenz auswirke.

Was können Stadiongänger tun?

Bisher ist nicht geklärt, was nach Ablauf der Saison mit den Restguthaben auf den Karten passiert. Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte seine Karte am Samstag nach dem Spiel bei einer der Entladestationen zurückgeben. Der Stadionbesucher erhält dann das Guthaben und Pfand zurück. Die Stationen sind bis rund eine Stunde nach Spielschluss geöffnet. (joga)