Präsentation Ansturm auf die neuen FCA-Trikots

500 Fans drängten gestern Abend in die Bahnhofstraße. Die Meinung über die Arbeitskleidung fällt freundlich aus. Am meisten dürften sich die Anhänger des M-Blocks freuen Von Robert Götz

Der große FCA-Bus hatte gestern Probleme, auf der Bahnhofstraße bis zum FCA-Café durchzukommen. Rund 500 Fans des Bundesligisten wollten live bei der Vorstellung der neuen Trikots mitten in der Augsburger Innenstadt dabei sein.

Und als kurz nach 18.30 Uhr Mittelfeldspieler Daniel Baier und Neuzugang Marcel Heller zusammen mit einen Kids-Club-Kind und einem ausgewähltem FCA-Mitglied das weiße Heimtrikot präsentierten, brandete lauter Beifall auf. Das extra für den FCA designierte Trikot kam bei den meisten Fans gut an. Das weiße Trikot mit den grünen Nadelstreifen und den rot abgesetzten Ärmeln, das sich gar nicht so großartig vom Vorgänger unterscheidet, gefällt auch Baier besonders gut: „Ich finde es super, dass alle drei Vereinsfarben im neuen Heimtrikot vereint sind. Ich bin mir sicher, dass auch die Fans daran Gefallen finden, und freue mich darauf, das Trikot im ersten Heimspiel zu tragen.“ Auswärts wird der FCA ganz in Grün auftreten, wie Mittelfeldspieler Caiuby und Neuzugang Rani Khedira zeigten. Caiuby freut sich, nach seiner schweren Knieverletzung wieder fit zu sein. „Das Knie hält super“, sprach er in das Mikrofon von Moderator Stefan Mack, was die Zuschauer mit lautem „Caiuby–Caiuby–Caiuby!“ quittierten. Das neongelbe Torwarttrikot präsentierte Neuzugang Fabian Giefer. Der freut sich auf den Konkurrenzkampf im Tor: „Der wird uns alle besser machen.“

Als Ausweichtrikot hatte sich Ausrüster Nike zusammen mit dem FCA diesmal für ein graues Trikot entschieden, auf der die Augsburger Zirbelnuss aufgedruckt ist. Im Vorjahr hatte das auffällige neongelbe Trikot das Fanlager gespalten. So konnten sich die treuen FCA-Fans im M-Block damit gar nicht anfreunden und setzten es auf den Index. Das wird mit dem grauen Trikot nicht passieren.

FCA-Fan Nicole Huber, 32, findet die Trikots „super“. Klaus Heider, 50, war dagegen zwar nicht enttäuscht, aber auch nicht vollkommen überzeugt von der neuen Kollektion. „Vielleicht stehe ich mit meiner Meinung ja ziemlich alleine da, aber ich hätte mir etwas mehr Mut gewünscht.“ Dafür war er mit der Verpflichtung von Außenbahnspieler Marcel Heller, 31, mehr als zufrieden: „Der hat uns mit Darmstadt das Leben zwei Jahre schwer gemacht. Er wird uns die Schnelligkeit auf den Flügeln zurückbringen, die uns seit dem Weggang von Andre Hahn gefehlt hat.“ Als Saisonziel hat der Busfahrer der Stadtwerke Augsburg den Klassenerhalt ausgegeben. „Ich denke, dass wir bis zur Winterpause auf Platz neun stehen und dann etwas zurückfallen, aber in der Liga bleiben“, lautet seine Rechnung.

Für die FCA-Profis war die Trikotpräsentation das Ende eines langen Arbeitstages, der vormittags mit dem Lactattest im Rosenaustadion begann. Die erste Trainingseinheit steht am heutigen Dienstag (16 Uhr) auf dem Programm. Bereits am Mittwoch bricht der FCA ins Trainingslager nach Mals (Südtirol) auf. Auf dem Weg dorthin unterbricht die Mannschaft in Kempten ihre Fahrt für das erste Testspiel (18 Uhr) gegen den österreichischen Zweitligisten Wacker Innsbruck.

Am Mittwoch sind dann auch die fünf Nationalspieler Marwin Hitz, Konstantinos Stafylidis, Alfred Finnbogason, Dong-Won Ji und Martin Hinteregger dabei. FCA-Trainer Manuel Baum nimmt 34 Profis und einige Jugendspieler mit nach Mals. Zwei Busse sind nötig, um den Tross nach Südtirol zu bringen. Der FCA startet ungewöhnlich früh in das 10-tägige Trainingslager. „Wenn du den inhaltlichen Teil am Anfang abarbeitest und dann nach der Rückkehr relativ viele Testspiele hast, kannst du diese Inhalte in den Testspielen einbauen“, erklärt der Trainer. Eines der Testspiele wird der FCA in England bestreiten. Am Samstag, 29. Juli, (16 Uhr deutscher Zeit) spielt man beim Premier-League-Absteiger Middlesbrough FC. Das erste Mal in der WWK-Arena wird der FCA seine neuen Heimtrikots am 6. August gegen Eindhoven präsentieren.

