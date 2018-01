2018-01-03 00:03:01.0

Augsburger Trio liegt in Führung

Schmittdiel lässt das Schachbrett brennen

Am siebten von zehn Spieltagen hat sich bei den internationalen Schachturnieren im Hotel Ibis nun schon die Spreu vom Weizen getrennt. Um die nach gut zwei Stunden ersten Tagesentscheidungen bildeten sich richtige Zuschauertrauben, denn bei den Partien zwischen Petar G. Arnaudov und Carl Strugnell sowie Eckhard Schmittdiel und Thomas Lochte gab es tolles Angriffsschach zu sehen. Insbesondere bei der letzteren Partie „brannte“ regelrecht das Brett! Beide Zweitligaspieler des BC Augsburg setzten sich schließlich durch.

An den übrigen vier Brettern bahnten sich die Entscheidungen hingegen erst an. Als sich in der Spitzenbegegnung des Tages zwischen den gebürtigen Ukrainern Michael Prusikin und Michael Fedorovsky nach vier Stunden das Kampfgetümmel lichtete, hatten beide Kämpfer nur noch jeweils einen Turm und drei Bauern auf dem Brett. Prusikins Vorteil war dann, dass seine Bauern schneller und auch sein König besser platziert war.

Inzwischen hatte der Spitzenreiter des B-Turniers, Velislav Kukov, Fidemeister Wolfgang Mack immer mehr in die Defensive gedrängt und unaufhaltsam seinen fünften Turniersieg „eingefahren“. Die zwei restlichen Partien gingen in die Verlängerung. Turnier-Youngster Anton Bilchinski kämpfte schließlich mit einem Mehrbauern Hans Jagdhuber nieder, während es im Treffen der noch sieglosen Eduardas Rozentalis und Milos Stankovic eine Punkteteilung gab. (jpm)

A-Turnier, Ergebnisse 6. Tag Strugnell – Prusikin 0:1, Federovsky – Rozentalis remis, Stankovic – Arnaudov 0:1 Ergebnisse 7. Tag Arnaudov – Strugnell 1:0, Prusikin – Fedorovsky 1:0, Rozentalis – Stankovic remis Tabellenstand 1. Prusikin und Arnaudov (bd. 5 Punkte), 3. Fedorovsky (4), 4. Rozentalis (3), 5. Strugnell und Stankovic (bd. 2)

B-Turnier, Ergebnisse 6. Tag Bilchinski – Schmittdiel remis, Lochte – Mack remis, Kukov – Jagdhuber 1:0 Ergebnisse 7. Tag Schmittdiel – Lochte 1:0, Mack – Kukov 0:1, Jagdhuber – Bilchinski 0:1

Tabellenstand 1. Kukov (6), 2. Schmittdiel (5), 3. Bilchinski (4), 4. Lochte und Mack (bd. 2,5), 6. Jagdhuber (1)