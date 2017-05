2017-05-20 00:07:08.0

Bei Relegation startet Sonntag der Vorverkauf

Dauerkarteninhaber haben Vorteile

Es hofft keiner, aber sollte der FC Augsburg doch in die Relegation müssen, hat der FCA über den Ticketverkauf informiert. Das Heimspiel des Bundesligisten findet am Donnerstag, 25. Mai, statt, das Rückspiel beim Zweitligisten am Montag, 29. Mai (jeweils 20.30 Uhr). Für das Heimspiel gelten die normalen Ticketpreise (ohne Topspiel-Zuschlag). Der Überschuss kommt dem FCA-Nachwuchs zugute.

Besitzer müssen nichts tun. Die Dauerkarte wird automatisch freigeschaltet. Der Ticketpreis (normal mit einem Rabatt von 19,07 Prozent) wird per Lastschriftverfahren eingezogen.

Die Dauerkarten sind ab Sonntag (9.30 Uhr) bis Montag (23.59 Uhr) reserviert. Diese können über Internet, Telefon, Online-Ticketshop oder direkt an der FCA-Geschäftsstelle (Donauwörther Str. 170) und dem Kassenhaus an der WWK-Arena (Sonntag und Montag jeweils zwischen 9.30 Uhr und 18 Uhr) erworben werden. Ab Montag gibt es die Karten auch an den Kartenverkaufsstellen der AZ und ihrer Heimatzeitungen.

Die erhalten wie gewohnt ein Vorkaufsrecht (maximal vier Karten) auf die restlichen Tickets. Dieses Vorkaufsrecht kann ebenfalls ab Sonntag über alle oben genannten Kanäle online und vor Ort genutzt werden. (AZ)