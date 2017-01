2017-01-10 00:02:52.0

Dong-Won Ji ist da

Südkoreaner trainierte zum ersten Mal

Ein großes Hallo gab es gestern im Trainingslager des FC Augsburg. Zum ersten Mal stand Dong-Won Ji auf dem Trainingsplatz. Aus privaten Gründen hatte der Südkoreaner über die Winterpause länger in Südkorea bleiben dürfen. Nun ist der Angreifer aber wie geplant zu seinem Team gestoßen. In der Vorrunde waren Ji in 16 Punktspielen drei Tore gelungen.

Trainiert wurde gestern Vormittag im „Marbella Football Center“, rund sechs Kilometer vom normalen Trainingsgelände entfernt. Der Platzwechsel sollte für etwas Abwechslung sorgen, aber auch den frisch verlegten Rasen des eigentlichen Trainingsplatzes etwas schonen. Schließlich kehrt der FCA erst am Freitag aus Spanien zurück.

Natürlich war gestern der Bälle-Klau vom Wochenende immer noch ein Thema. 50 Bälle (Wert rund 6000 Euro), sowie Laufschuhe und Torwarthandschuhe waren entwendet worden. Wenigstens waren die Bälle versichert. Von den Tätern gibt es bisher aber keine Spur.

Trainer Manuel Baum ließ es sich gestern nach den Einheiten nicht nehmen, die Bälle durchzuzählen, ob auch nicht einer fehlt. Es fehlte keiner. Alles also im grünen Bereich. Doch ab sofort werden die Bälle mit ins Hotel genommen. Sicher ist sicher. (wla/AZ)