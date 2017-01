2017-01-07 00:04:21.0

FCA Erstes Trainingslager mit den Profis

Julian Günther-Schmidt und Kevin Danso bekommen ihre Chance

Am 22. Oktober 2016 hätte Julian Günther-Schmidt ein Held werden können. Der 22-jährige Stürmer hatte in Freiburg seinen ersten Profieinsatz und wurde beim Stande von 1:2 gegen den FCA zwei Minuten vor dem Abpfiff eingewechselt. Dann hatte er eine hundertprozentige Torchance zum Ausgleich. Doch er versemmelte das Ding und es wurde nichts mit dem Heldenstatus.

Rund zehn Wochen später ist Julian Günther-Schmidt erstmals mit den Profis im Trainingslager. Den damaligen Fehlschuss hat er abgehakt. „Du hast ja auch gar nicht viel Zeit darüber nachzudenken“, erklärt er. „Wir hatten damals eine englische Woche und mussten bereits drei Tage später bei den Bayern im DFB-Pokal spielen.“ Auch dieses Spiel hat Günther-Schmidt nicht vergessen. „Das war mein zweiter Profieinsatz und gleich bei den Bayern. Die ganze Atmosphäre – das war schon beeindruckend“, erzählt er. Im Jahr 2015 war Günther-Schmidt vom FC Ingolstadt zur U23 des FCA gewechselt. Dort war Manuel Baum Cheftrainer des Nachwuchsleistungszentrums. Auch heute bei den Profis ist Baum sein Trainer. Ein Vorteil? Der Angreifer schüttelt den Kopf: „Ein Freibrief ist das sicher nicht. Jeder muss seine Leistung bringen, sonst hast du keine Chance.“

Vier Jahre jünger als Julian Günther-Schmidt ist Kevin Danso. Auch er ist erstmals mit den Profis im Trainingslager. Seine Eltern stammen aus Ghana, er wurde in Österreich in der Steiermark geboren. Der dunkelhäutige Mittelfeldspieler weiß sich im Training durchzusetzen. „Körperlich habe ich sicher einen Vorteil, aber man muss technisch auch was draufhaben. Sonst nützt das nichts“, sagt er.

Danso, der für Österreichs U19 spielt, hat einiges auf dem Kasten. Aufgewachsen ist er in der Nähe von London, dort hat er bis zu seinem 16. Lebensjahr gespielt. Bei einem Länderspiel für Österreich ist er FCA-Scout Stephan Schwarz aufgefallen. Der lotste ihn nach Augsburg ins Fußball-Internat. Für einen Einsatz im Profi-Team hat es für ihn bisher noch nicht gereicht. (wla)