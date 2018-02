2018-02-07 00:04:25.0

FCA in Leipzig kostenlos live sehen

So können Fans die Bundesligabegegnung im Internet verfolgen

Es ist eine Premiere für den FC Augsburg: Wenn die Bundesliga-Fußballer von Trainer Manuel Baum am Freitagabend um 20.30 Uhr bei Vizemeister RB Leipzig antreten, wird die Begegnung zum ersten Mal nicht beim Bezahlsender Sky zu sehen sein, sondern im ausschließlich online verfügbaren Eurosport-Player. Wer die Partie live sehen möchte, muss sich den Player besorgen und anmelden. Eine Anleitung:

Auf der Seite eurosportplayer.com kann der Fan ein kostenpflichtiges Abonnement für das Angebot abschließen. Dabei gibt es verschiedene Modelle: Der Jahrespass kostet zwischen 49,99 Euro (einmalige Zahlung) oder 59,88 Euro (4,99 Euro monatlich). Für 6,99 Euro ist auch ein monatlich kündbares Abo möglich. Derzeit bietet der Sender wegen des Olympia-Starts zudem eine fünftägige, kostenlose Probephase an. Für das Abonnement muss der zahlen, der nicht innerhalb dieser Testphase kündigt. Das Monatsabo kann für FCA-Fans aber interessant sein: Denn am Montag, 26. Februar, tritt die Mannschaft von Manuel Baum bei Borussia Dortmund an – auch diese Partie wird ausschließlich über den Eurosport-Player zu sehen sein.

Der Eurosport-Player ist ein reines Online-Angebot. Das bedeutet: Wer das Signal auf seinen TV bekommen will, benötigt einen internetfähigen Smart-TV oder einen Streaming-Stick, um die kostenlose Player-App zu installieren. Alternativ kann das Spiel am PC, auf dem Laptop, Smartphone oder Tablett verfolgt werden.

Wem das alles zu kompliziert ist, wer sich aber trotzdem das Spiel ansehen möchte, der kann auch in eine Sportkneipe gehen. In aller Regel haben Gastronomen, die bereits das Sky-Abo abgeschlossen haben, auch einen Zugang für den Eurosport-Player. Bislang zahlen Gastronomen genauso viel wie Privatpersonen. Sky hingegen verlangt von Kneipeninhaber deutlich mehr als von Privatpersonen. (eisl)