2017-06-17 00:04:12.0

FCA startet Vorverkauf

Am Mittwoch geht es für Mitglieder los

Bevor der FC Augsburg in die Vorbereitung zur siebten Bundesliga-Saison in Folge startet, haben alle Vereinsmitglieder über ihr exklusives Vorkaufsrecht die Möglichkeit, sich ein Dauerkarten-Abo zu sichern. So können Mitglieder ab Mittwoch, 21. Juni, (9.30 Uhr) bis einschließlich Dienstag, 27. Juni, das exklusive Vorkaufsrecht auf ein Dauerkarten-Abo nutzen. Es können in dieser exklusiven Verkaufsphase maximal zwei Dauerkarten-Abos pro Mitglied abgeschlossen werden. Verfügbar sind bis auf den Augsburger Allgemeine-Familienblock alle Bereiche des Stadions, auch der Stehplatzbereich. Beim Kauf einer Dauerkarte ist der aktuelle Mitgliedsausweis 2016/2017 vorzulegen. Personen, die mit einem Mitgliedsausweis einer anderen Person oder mehrerer anderer Personen (höchstens fünf), Karten erwerben wollen, benötigen zwingend eine Vollmacht.

Im Anschluss startet je nach Verfügbarkeit ab Mittwoch, 28. Juni, (9.30 Uhr) der freie Dauerkartenvorverkauf für alle FCA-Fans. (pm)