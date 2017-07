2017-07-06 00:04:36.0

Fährt der TSV 1871 zur Club-WM?

Bocciaspieler haben ambitioniertes Ziel

Bei den Bocciaspielern des TSV 1871 Augsburg war die Bundesliga und die 2. Bundesliga zu Gast. Der TSV 1871 bewies zum wiederholten Male seine Heimstärke, diesmal auch auf Hallenbahnen. Am Sonntag, 16. Juli, steht nun in Augsburg der Bundesliga-Mannschaftswettbewerb an. Augsburg verfolgt ein ambitioniertes Ziel: Als Sieger dürfte das Team schließlich zur Club-Weltmeisterschaft fahren.

In der Eliteklasse, zu Gast beim DJK Augsburg Nord, konnte Salvatore Garieri vom TSV 1871 alle Spiele für sich entscheiden. Die Gruppenphase meisterte er tadellos, im Viertelfinale traf er auf Nationalspieler und Turnierfavorit Carlo Gambardella aus Stuttgart. Garieri setzte sich spektakulär mit 11:6 durch. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Martina Cavallo folgte im Finale ein weiterer Turnier-Mitfavorit sowie mehrfacher deutscher Meister: Domenico Ferrara vom SSV Anhausen, der im Halbfinale seinen Teamkollegen Winfried Mayer bezwungen hatte (11:9).

ANZEIGE

Garieri lag zunächst klar mit 1:9 zurück, drehte nach einer prickelnden Aufholjagd aber das Spiel und gewann das Finale verdient mit 12:10. Garieri kletterte somit auf den dritten Platz in der Bundesligatabelle. Weitere TSV-Platzierungen: Gregorio Stirparo (Platz fünf), Giuseppe Garieri (Aus in der Vorrunde).

Die 2. Bundesliga wurde auf den neuen Hallenbahnen des TSV 1871 ausgetragen. Für Augsburg starteten Benjamin Pohl und die Neuzugänge Andreas Hurtner und Orend Sven. Für Pohl und Hurtner war bereits in der Vorrunde Schluss, Orend gewann in der Gruppenphase jede Begegnung. Seine Siegesserie setzte Orend im Viertel- (9:2) und Halbfinale (9:0) fort. Das Finale gegen Mario Vuodi (Memmingen) war nicht äußerst spannend, am Ende siegte Lokalmatador Orden mit 9:7 und machte den Tag für die Augsburger perfekt. (pm)