2017-05-27 00:03:18.0

Faustballer stehen unter Druck

TVA will in 2. Liga Platz zwei verteidigen

In der 2. Bundesliga Süd holten die Faustballer des TV Augsburg zwei Punkte. Ersatzgeschwächt durch den Ausfall der Färber-Brüder, bekamen sie es zum Auftakt mit Aufstiegsaspirant TV Unterhaugstett zu tun. Trotz Gegenwehr musste der TVA die Überlegenheit der Schwarzwälder beim 0:3 (7:11, 5:11, 9:11) anerkennen und die Tabellenführung an sie abgeben. Gegen den TSV Grafenau siegten die Augsburger aber eindrucksvoll und verwiesen den Gastgeber mit 3:0 (11:3, 11:8, 11:4) ans Tabellenende. Am Samstag erwarten den TVA zum Abschluss der Hinrunde mit Gastgeber TSV Calw und TV Stammheim II zwei schwere Brocken. Den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen wird schwierig.

Auf verlorenem Posten bewegen sich weiterhin die TVA-Frauen in der 2. Bundesliga Süd, die ohne Punkte aus Unterhaugstett zurückkehrten. Gegen Aufsteiger ASV Veitsbronn hielten sie zwar in den ersten drei Sätzen mit (9:11, 7:11, 11:6), doch mit 4:11 ging Satz vier und damit das Spiel an die Erlanger Vorstädter. Im Anschluss machte der gastgebende Bundesligaabsteiger mit dem TVA mit 3:0-Sätzen (11:7, 11:6, 11:3) kurzen Prozess. Am nächsten Spieltag gegen den ebenfalls punktlosen Gastgeber TV Böblingen sind Zähler wichtig, um nicht frühzeitig den Anschluss ans Tabellenmittelfeld zu verlieren.

Völlig von der Rolle präsentierten sich die Bayernligamänner des TVA II in Rosenheim. Sie unterlagen dem TSV Unterpfaffenhofen (3:11, 3:11, 3:11) und dem Gastgeber (9:11, 9:11, 8:11) jeweils 0:3. Beim Heimspieltag am Sonntag (11 Uhr, TVA-Platz) wollen die Platzherren gegen Eibach und Neugablonz diese Scharten auswetzen. (dpw)