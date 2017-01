2017-01-19 00:04:07.0

Faustballer zu verhalten

TVA-Zweitligateam holt nur einen Sieg

Mit einer gemischten Bilanz absolvierten die Faustballmannschaften des TV Augsburg ihre Punktspiele. Das Männer-Zweitligateam kehrte zwar mit einem Sieg und einer Niederlage aus Unterpfaffenhofen zurück, steckt damit aber weiter im Mittelfeld der Tabelle fest. Das zweite Team in der Bayernliga dagegen nutzte mit zwei 3:0-Siegen seinen Heimvorteil und setzte sich von den Abstiegsplätzen ab.

Einen völlig verkorksten Start in die Rückrunde legte das Team in Unterpfaffenhofen hin. Wegen zahlreichen Eigenfehlern hatte der TVA nie den Hauch einer Chance, und es setzte eine derbe 0:3-Klatsche (6:11, 5:11, 6:11). Doch überraschend gut erholt zeigte sich das Team im Anschluss gegen den TV Neugablonz. Im schwäbischen Derby dominierten die Augsburger und glichen ihre Bilanz gegen die abstiegsbedrohten Allgäuer mit 3:0 (11:8, 11:5, 11:4) aus. Am Samstag (15 Uhr, Friedrich-Ebert-Halle) hat der TVA vor eigenem Publikum mit Tabellenführer Hohenklingen und Schlusslicht Frammersbach zwei unterschiedlich starke Gegner zu Gast.

TVA I David und Felix Färber, Michael und Christian Schäfer, Schulz, Stanikowski

Das Comeback der Langzeitverletzten Steffen Sellmann und Andreas Schneeweis verhalf dem Team zum Punktgewinn. Zwar verlief der Start gegen den TSV Staffelstein etwas holprig (13:11), doch dann wurde der Tabellenletzte vom TVA-Express mit 11:1 und 11:2 regelrecht überrollt. Auch der Feldbundesligist TV Segnitz hatte gegen die glänzend aufspielende TVA-Crew keine Chance und musste sich mit 0:3 (3:11/ 9:11/5:11) geschlagen geben.

TVA II Dehnert, Häcker, G. Lutzenberger, Schiffler, Schneeweis, Schön, Sellmann

Die nach dem Abgang von vier Stammspielerinnen neu formierte Frauenmannschaft musste ihrer Unerfahrenheit Tribut zollen, kehrte aus Neugablonz mit vier Niederlagen zurück und schloss damit die Spielrunde auf Rang fünf ab. (dpw)

TVA-Frauen Fischer, Kopp, Häcker, Schmitt-Bosslett, M. Sellmann