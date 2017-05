2017-06-01 00:05:46.0

Leichtathletik Gelungene Teamarbeit

Jugend der LG Augsburg räumt Meistertitel ab

Eine kleine Gruppe von jungen Leichtathleten der LG Augsburg nahm an der schwäbischen Block-Meisterschaft in Friedberg teil und räumte gewaltig ab.

Allen voran Daniel Friedrich, der sich mit seinen starken Leistungen den schwäbischen Meistertitel und die Qualifikation zur deutschen U-16-Blockmeisterschaft in Lage sicherte. Seine 2783 Punkte resultierten aus einem sehr guten 100m-Sprint (12,18 sec) und dem Hürdenlauf (12,59 sec). Im Kugelstoßen (12,95 m) und Diskuswurf (37,90 m) erreichte er gute Durchschnittswerte. Im Weitsprung sieht das Trainerteam noch Verbesserungspotenzial, trotzdem waren alle sehr zufrieden.

Bei den U-16-(W-14-)Mädchen ging Carla Völkl zum ersten Mal an den Start und konnte mit 1880 Punkten ihre Leistungen weiter verbessern. Sehr viele Freude machten dem Verein zudem die U-14-Mädchen, die in der Mannschaft mit 10165 Punkten den schwäbischen Meistertitel holten. Nur durch tolle Teamarbeit war diese Leistung zu schaffen, und die Trainer waren sehr stolz auf jede einzelne Leistung. Zu diesem Team zählten die Athletinnen Mona Mark, Lisa Kazianka, Stella Dragone, Romy Schneider und Enna Sophie Müller. Enna Müller gewann zudem auch den Block Wurf bei der W12 mit 1884 Punkten, wobei sie eigentlich eine bessere Block-Lauf-Athletin ist. Mona Mark gewann den Block Sprint/Sprung in der Altersklasse W13 mit 2383 Punkten.

Lisa Kazianka belegte Platz sieben mit 2017 Punkten, und Stella Dragona lag nur einen Platz dahinter mit 1978 Punkten. Im Block Lauf zeigte Romy Schneider, welch wichtige Stütze sie für das Team ist, und wurde mit dem vierten Platz belohnt.

Mit dieser Titel- und Medaillenausbeute war das Trainerteam der LG Augsburg um Knut Stegelmann, Almut Brömmel und Philipp Xenos sehr zufrieden mit den Leistungen der Athleten. (pm)