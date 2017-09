2017-09-21 00:05:02.0

Göggingen will, darf aber nicht spielen

Handball: Gegner tritt nicht an

Es war alles bereitet für einen gelungenen Saisonauftakt bei der ersten Herrenmannschaft des TSV Göggingen. Der komplette Kader war am Samstagabend in der Anton-Bezler-Halle, und alle waren heiß darauf, endlich das erste Saisonspiel zu bestreiten. Um kurz nach 18 Uhr – und damit nicht einmal zwei Stunden vor dem geplanten Anpfiff – folgte dann die Ernüchterung: Die Gäste des TSV Friedberg III sagten kurzfristig aufgrund von Personalmangel ab. „Das war schon eine ziemliche Enttäuschung“, sagte Spielertrainer Dominik von Petersdorff.

Anstatt mit einem Heimspiel starten die Gögginger nun am Wochenende auswärts gegen den Landesligaabsteiger TSV Haunstetten II (Sonntag, 16.30 Uhr, Albert Loderer Halle). „Das ist vermutlich das schwerste oder auch das leichteste Spiel der Saison – ganz wie man es nehmen möchte“, sagt von Petersdorff. Denn der Augsburger Nachbar gelte vielen in der Liga als heißer Aufstiegskandidat. Die Haunstetter präsentierten sich, vor den Augen vieler Gögginger, die am Samstagabend kurz entschlossen nach Kissing gefahren waren, um sich dort die zweite Halbzeit anzusehen, beim stark eingeschätzten SC Kissing in guter Verfassung und fuhren einen sicheren Sieg ein. „Die Aufgabe ist schwierig, aber nicht unlösbar, es muss allerdings alles passen, wenn wir dort bestehen wollen“, schätzt von Petersdorff die Chancen seines Teams ein. (bale)