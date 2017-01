2017-02-01 00:05:23.0

Mädchen mit Lospech bei der Meisterschaft

Gegner sind zu stark für Faustballteam

Die U-18-Faustball-Mädchen des TVAugsburg hatten sich für die bayerische Meisterschaft vor heimischem Publikum viel vorgenommen, konnten jedoch nicht für die erhoffte Überraschung sorgen. Das Pech bei der Zulosung, das sie mit den späteren Finalisten Eibach und Herrnwahlthann in die gleiche Vorrundengruppe gebracht hatte, war einer der Gründe dafür, dass es am Ende nur zu Rang fünf reichte.

Gleich zum Auftakt gab es gegen den Oberpfalzmeister Herrnwahlthann nach einem ernüchternden 5:11 im ersten Durchgang im zweiten Satz noch ein Unentschieden. Doch in der dramatischen Schlussphase verloren die Gastgeberinnen unglücklich mit 10:12 in der Verlängerung. Damit war der Einzug ins Halbfinale schon verspielt. Gegen den haushohen Favoriten und späteren Meister TV Eibach setzte es eine unvermeidbare 0:2-Niederlage (2:11/5:11) und nach einem 2:0 (11:7/11:5) über den TSV Gerzen reichte es nur noch zum Spiel um Rang fünf. Zumindest hier besiegten die TVA-Faustballerinnen den schwäbischen Rivalen SV Tannheim mit 7:11, 14:12 und einem 11:4 im Entscheidungssatz.

TVA-U18 weiblich Fischer, Häcker, Kopp, Panzer, Schmitt-Bosslet, Sellman

Auch die jüngeren Mädchen des TVA spielten um den bayerischen Meistertitel, allerdings in Memmingen. Sie sicherten sich als krasse Außenseiter mit einem 2:0-Sieg (11:8/11:5) über den TV Schwabach und nur knappen Niederlagen gegen TV Herrnwahlthann I und TV Hallerstein in ihrer Vorrundengruppe Rang drei. Im Platzierungsspiel um Rang fünf ließen die Schützlinge von Abteilungsleiterin Doris Horber dann sogar noch Hernnwahlthann II mit 2:0 (11:6/11:3) abblitzen.

U14 weiblich Knüttel, Panzer, Lieder, M. und V. Prasse, Walther

Triumphal gestaltete sich der Ausflug des männlichen TVA-Nachwuchses nach Hof. Der Titelverteidiger aus Augsburg leistete sich in der Vorrunde keinen Ausrutscher und zog nach drei 2:0-Satz-Erfolgen über den TV Haibach, SV Hof und SV Tannheim ohne Probleme ins Halbfinale gegen den TSV Unterpfaffenhofen ein.

Aber auch die Münchner Vorstädter hatten keine Chance gegen die variantenreich angreifenden Fuggerstädter und mussten sie mit 0:2 (8:11/3:11) ins Finale gegen den TV Eibach 03 einziehen lassen. Dort trafen mit Florian Fahle (TVA) und Lukas Schneider (Eibach) zwei frisch gekürte U-18-Weltmeister aufeinander, was der Begegnung einen besonderen Reiz gab. Aber dieses Mal hatten die TVA-Youngsters in einer hochklassigen Partie die Nase vorn und schafften die Titelverteidigung mit 2:0 (11:9/11:7). Die TVA-Jugend will nun in Gärtringen bei den süddeutschen Meisterschaften den Sprung zur deutschen Meisterschaft schaffen. (dpw)

TVA U18 männlich Fahle, Häcker, Gabriel und Moritz Lutzenberger, Machnik, Mengler, Schiffler, Schön