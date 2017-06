2017-06-10 00:05:51.0

Mona Marks läuft davon

13-jährige Schülerin siegt in Aichach

Durchwachsen waren die Teilnehmerzahlen beim Abendsportfest in Aichach, wo auch gleichzeitig die Schwäbischen Langstaffelmeisterschaften ausgetragen wurden. Einige Athleten der LG Augsburg brachten gute Leistungen.

Allen voran die 13-jährige Mona Marks. Die Schülerin aus Göggingen fiel bereits vor drei Wochen bei einem Sportfest in Friedberg auf, als sie die 75 Meter in ausgezeichneten 10,05 Sekunden sprintete, ihre bis dahin gültige persönliche Bestzeit auf dieser Distanz betrug 10,23 Sekunden. In Aichach war ihr Lauf mit insgesamt drei Starterinnen dünn besetzt. Dies tat ihrer Leistung keinen Abbruch, sie gewann mit einer neuen herausragenden Bestzeit von 9,95 Sekunden und baute die Spitze in der Schwäbischen Bestenliste aus.

Zwei Schwäbische Meistertitel gewannen die U18-Staffeln über 4x400 Meter. Florian Bauer, Felix Strauch, Armin Schwenk und Godo Kurten liefen gegen die U20-Staffeln der LG Donau Ries. Im Endspurt gewannen die jüngeren Augsburger mit 3:41,51 Sekunden. Die beste Einzelleistung ging auf das Konto von Florian Bauer, der 51 Sekunden benötigte, was für seine diesjährige Spezialisierung auf 400 Meter Hürden eine ideale Grundlage bedeutet. Sina Sophia Sednik, Sonja Unglert, Pia Kaiser und Klara Königsberger freuten sich über ihre Titelleistung über 4x400 Meter von zusammen 4:36,07 Minuten.

Weitere Ergebnisse 1. Plätze Timo Sturm 100 Meter, 11,71 Sekunden; Henri Nuscheler 800 Meter, 2:24,93 Minuten; Leon Zeller 100 Meter, 13,83 Sekunden; Noah Haage: 75 Meter, 11,07 Sekunden; Komal Datta: 100 Meter, 13,24 Sekunden

2. Plätze Vera Schiele 200 Meter, 31,26 Sekunden; Saskia Hundhammer: 800 Meter, 2:48,06 Minuten; 3. Plätze Stefanie Baumann 200 Meter, 33,21 Sekunden; Teresa Jahn 75 Meter, 12,17 Sekunden; 800 Meter, 2:48,57 Minuten.