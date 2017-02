2017-02-20 00:07:06.0

Remis in letzter Minute

Handballer spielen24:24 in Rimpar

Der Bayernligist TSV Haunstetten bleibt mit einem 24:24-Remis bei der DJK Rimpar weiter auf Erfolgskurs. Von Beginn an entwickelte sich ein Spiel, in dem sich vor allem die Abwehrreihen profilieren konnten. Beide Mannschaften taten sich in Durchgang eins schwer hochkarätige Chancen herauszuspielen. Zur Pause führte Rimpar zwar mit 13:10. Auch nach dem Wechsel lief Haunstetten immer einem Rückstand hinterher. Das änderte sich erst in der letzten Spielminute. Rimpar war im Ballbesitz und scheiterte mit einem Torwurf. Wenige Sekunden vor der Schlusssirene kam dann Kreisläufer Florian Elsinger an den Ball und mit einem völlig verrückten Wurf gelang diesem der Ausgleich zum 24:24. „Ich bin vor dem Wurf behindert worden und hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper und habe einfach versucht den Ball irgendwie in Richtung Tor zu bringen. So ein Tor gelingt dir einmal im Jahr“, meinte Elsinger hinterher. (sbz)

Haunstetten Rothfischer, Fischer (Tor); A. Horner (8/3); M. Horner, Tischinger (je 5); Schnitzlein (3); Smotzek, Elsinger, Müller (je 1); Link, Kurtenbach, Wiesner