2018-02-27 00:05:53.0

Tennis Spitzenspieler schlagen in Augsburg auf

Beim ersten Winter Cup zeigt der regionale Nachwuchs beachtliche Leistungen. Warum er so stark ist Von Moritz Weiberg

Dass Stephan Hoiss zu den besten vierzig Spielern in Deutschland zählt, zeigt er im richtigen Moment. Im Finale des Augsburger Winter Cups setzt er sich gegen den erst 18-jährigen Aschheimer Kai Lemstra mit 10:5 im Match-Tiebreak durch und gewinnt das Turnier.

Vilislav Vassilev veranstaltete den Wettbewerb auf der Anlage der TSG Augsburg erstmals. Seine Augen leuchten, wenn er von seinem jüngsten Projekt spricht. „Wir ermöglichen den Augsburger Spielern große Turniere in der Nähe“, erzählt Vassilev stolz. Er arbeitet als Tennistrainer bei mehreren Augsburger Vereinen wie dem TC Schießgraben, in dem seine Tennisschule ihren Sitz hat. „Es ist für die Jugendlichen unersetzlich, auf einem hohen Niveau zu spielen.“ Im Winter gibt es in dieser Größenordnung nur vier Turniere in Bayern, in Augsburg werden 1500 Euro Preisgeld ausgezahlt. Vassilev möchte weitere Turniere in der Region veranstalten und sucht Sponsoren.

ANZEIGE

Seine Söhne Mark und Dennis zählen zu den hoffnungsvollsten Talenten in Schwaben, beide spielen für den TC Schießgraben Augsburg. Der 18-jährige Dennis nahm am Turnier teil, im Achtelfinale war für ihn allerdings Schluss. „Er war einfach platt“, erklärt sein Vater, „er hat in den letzten drei Tagen 18 Sätze gespielt.“

Sechs Augsburger gingen an den Start, als Einziger erreichte Dominique Graf das Viertelfinale. Seine Bilanz fällt positiv aus: „Das ist hier ein extrem hohes Niveau. Ich bin super zufrieden.“ Zumal er gegen den Topgesetzten und späteren Turniersieger Hoiss verlor. Der 18-jährige Graf spielt für den TC Schwaben Augsburg in der Landesliga. Fünf Tage in der Woche steht er auf dem Platz, zusammen mit Dennis Dragomirov und Noah und Dean Thurner vom TC Friedberg bildet er eine Trainingsgruppe. „Das ist besonders“, findet ihr Coach Vassilev, „auf dem Platz sind sie Konkurrenten, außerhalb Freunde.“

Um sich voll auf den Sport konzentrieren zu können, besuchen die vier jungen Talente eine Fernschule in Hamburg. So können sie sich ihre Zeit für Training und Lernen frei einteilen. Jedes Wochenende touren sie durch Europa, um ihrem Traum näherzukommen. „Der nächste Schritt ist jetzt die internationale ITF-Tour. Sie sollen Erfahrungen sammeln, dann steht ihnen alles offen“ sagt Vassilev. Dennis beispielsweise liebäugelt mit einem CollegeAufenthalt in den USA. „Die Bedingungen dort sind einfach sehr professionell“, sagt sein Vater.

In Augsburg gibt es eine hohe Dichte an guten Nachwuchsspielern. Vassilev begründet das vor allem mit der professionellen Arbeit in den Vereinen, die Jugendlichen würden dort eine sehr gute Förderung erhalten. Die Talente träumen von einem Leben als Profi. Einem Leben, das Turniersieger Hoiss bereits führt. Der 28-Jährige ist derzeit Nummer 39 der deutschen Rangliste und schlägt in der Bundesliga für den TV Reutlingen auf.

Mehrere Jahre spielte er Turniere auf der ganzen Welt, nach vielen Verletzungen beschränkt er sich inzwischen auf nationale Wettbewerbe. Seinen Lebensunterhalt verdient er weiterhin mit Tennis, für den Turniersieg am Sonntag bekommt er 600 Euro. In Augsburg spielt er hauptsächlich wegen der Matchpraxis: „Ich habe neue Schläger, die muss ich einspielen. Und das Preisgeld ist natürlich auch ein wichtiger Faktor.“ Normalerweise spiele er Turniere mit höherem Preisgeld, im Winter seien diese aber schwierig zu finden. Die nächste Gelegenheit für ihn bietet sich bereits in drei Wochen: Dann organisiert Vassilev den zweiten Augsburger Winter Cup.