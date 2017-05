2017-05-15 00:05:41.0

Tennis TC Schwaben arbeitet sich nach oben

Regionalliga-Frauen siegen klar gegen Amberg. TCA schlägt Fürth Von Robert Götz

Als Anton Huber gestern Vormittag die Aufstellung des TC Amberg am Schanzl las, da atmete der Chef des TC Schwaben durch. Die Gäste hatten ihre zwei besten Tennisspielerinnen nicht nominiert, und so gelang dem TC Schwaben zu Hause ein ungefährdeter 8:1-Heimsieg.

Schon nach den Einzeln führte der TC Schwaben uneinholbar mit 5:1. Doch so einfach war der Arbeitstag der Schwaben-Spielerinnen nicht. Nummer eins Michaela Bayerlova gewann zwar mit 6:3 und 6:4, doch drei Einzel wurden erst im Match-Tiebreak entschieden. Zweimal gingen die Gastgeberinnen als Sieger vom Platz. „Das ist immer ein Glücksspiel. Oft entscheidet ein Punkt“, erklärte Huber nach den knappen Entscheidungen. Mit dem zweiten Sieg in Folge und 4:2 Punkten hat sich der TC Schwaben nun langsam in der Tabelle nach oben gearbeitet. Auf Platz zwei. Dorthin gehören die Augsburgerinnen auch angesichts des Potenzials der Akteurinnen. Huber ärgert immer noch ein wenig die Auftaktniederlage gegen den 1. FC Nürnberg. „Da haben wir zwei Einzel und ein Doppel im Tiebreak verloren.“

Zufrieden war auch Jakob Schweyer am gestrigen Sonntag. Der Vorsitzende des TC Augsburg konnte sich über zwei wichtige Siege freuen. Seine Regionalliga-Frauen sicherten sich mit dem deutlichen 7:2-Heimsieg gegen den TV Fürth 1860 die ersten zwei Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Und seine Bayernliga-Männer feierten einen 5:4-Pflichtsieg beim TC Rot-Weiß Eschenried.

4:2 führten die TCA-Frauen gegen Fürth nach den Einzeln. Gerade die Spitzenspielerinnen demonstrierten dabei ihre derzeit gute Form. Der TCA hatte wieder auf die Dienste von Anastasia Detiuc (Moldawien) zurückgegriffen. „Wenn wir sie einsetzen können, läuft es ganz anders“, freute sich Schweyer, dass der finanzielle Aufwand sich auch in einem Sieg niederschlug. Wichtig für ihn war auch, dass alle drei Doppel gewonnen wurden. „Im Abstiegskampf kann jeder Punkt ausschlaggebend sein. Darum ist das 7:2 auch so wichtig.“

Abstiegskampf ist bei den Bayernliga-Männern kein Thema. Ganz im Gegenteil. Der TCA (4:0 Punkte) will oben mitspielen. Doch in Eschenried mussten die Augsburger Schwerstarbeit leisten, ehe der Sieg feststand. Alle drei Doppel gingen in den Match-Tiebreak, eines entschied der TCA zum entscheidenden fünften Punkt für sich.