2017-06-01 00:05:48.0

TVA-Skater schlagen zweimal zu

Am Samstag steht nun das Spitzenspiel an

Zwei Siege erkämpfte der TV Augsburg II in der Skaterhockey-Regionalliga. Der Tabellendritte setzte sich bei den Deggendorf Pflanz II mit 16:3 (4:1, 6:1, 6:1) deutlich durch. Spielertrainer Benjamin Becherer erzielte dabei selbst drei Tore. Zudem trafen Felix Hirschberger, Tobias Fritz (je 4), Andreas Simka (3) und Benedikt Schulz (2). Umkämpft war die Begegnung bei den Straubing Buffalos, die der TVA II mit 12:9 (5:2, 2:3, 5:4) gewann. Den Grundstein für den Erfolg legte der TVA im ersten Drittel. Der überragende Felix Hirschberger glänzte mit sechs Toren. Becherer (3), Späth, Fritz und Leinauer erzielten die restlichen Treffer. Am Samstag (17 Uhr) reist der TVA II zum Spitzenspiel zum Tabellenzweiten Pleystein Piranhas.

Deutliche Niederlagen gab es für die Augsburger Teams in der Landesliga Süd. Die Skater Union kehrte mit einem 1:11 von den Turmfalken Neubeuern zurück. Weiter ohne Sieg ist der TVA III nach dem 1:13 gegen die Königsbrunn Känguruhs.

Sieg und Niederlage gab es für die TVA-Junioren. Bei den Crocodiles Donaustauf setzten sich die Schützlinge des Trainer-Duos Alexander Girsig/Oliver Dotterweich mit 12:2 (1:2, 5:0, 6:0) souverän durch. Lukas Sieber, Vincent Fladerer, Sebastian Steinhauer (je 3), Lukas Hermann (2), Henri Arnold und Sascha Jirgal sorgten für die Tore. Knapp mit 3:4 (1:1, 0:1, 2:2) unterlagen die Augsburger bei den Turmfalken Neubeuern. Vincent Fladerer (2) und Lukas Sieber waren die Torschützen. „Auf dem ungewohnten Boden taten wir uns schwer. Am Ende reichte die Zeit zum Ausgleich nicht mehr.“

Am Samstag nehmen Felix Vogt, Henri Arnold, Sebastian Steinhauer, Lukas Sieber und Dominik Gottschlich am Lehrgang der Bayern-Auswahl in Donaustauf teil. Von der Skater Union ist Patrick Spingler dabei. Mit 4:1 (1:0, 2:0, 1:1) setzte sich die TVA-Jugend in Neubeuern durch. Ohne Chance waren die TVA-Schüler beim 0:13 gegen Spitzenreiter Deggendorf. (AZ)