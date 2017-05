2017-05-29 00:06:48.0

Relegation Traum vom Aufstieg ist geplatzt

Türkspor Augsburg gibt alles, doch das 1:1 gegen Landsberg reicht knapp nicht

Vorbei der Traum vom Bayernliga-Aufstieg: Türkspor Augsburg wird nach dem 1:1 im Relegations-Rückspiel beim TSV Landsberg auch in der nächsten Saison in der Landesliga Südwest spielen. Dabei rächte es sich für das Team um das Trainer-Duo Pavlos Mavros und Ivan Konjevic bitterlich, dass man im Hinspiel bei einer 2:1-Führung in der 88. Minute noch den Ausgleich eingefangen hatte. Weil die Relegation im Europapokal-Modus gewertet wird, brachte am Ende genau dieses zweite Auswärtstor die Entscheidung für den TSV Landsberg. Der trifft in der weiteren Relegation nun auf den BCF Wolfratshausen.

„Es tut mir so leid für die Jungs und unsere tollen Zuschauer“, bedauerte Trainer Mavros das frühe Ausscheiden. In beiden Spielen hielt nicht nur er seine Mannschaft für die bessere. Doch die unglücklichen Gegentore – darunter zwei Weitschüsse aus gut 50 Metern – beendeten alle Hoffnungen. „Wir haben eine grandiose Saison gespielt, da hätte ich den Jungs den Aufstieg oder zumindest eine weitere Runde in der Relegation gegönnt“, so Mavros. Kurz sah es im Rückspiel dann auch danach aus. Nachdem Jérôme Fayé die Landsberger Führung egalisiert hatte, wäre Moustapha Salifou um ein Haar der Siegtreffer gelungen. Doch seinen Sensations-Schuss aus 30 Metern parierte Landsbergs Torhüter Heiland ebenso bravourös. So blieb es am Ende beim für Türkspor enttäuschenden 1:1. (AZ)

Türkspor Augsburg Tepe, Jassem (67. Inan), Wurm, Keles, Salifou, Robinson, Dönmez, Pavlicevic, Fayé, Kiral (44. Karvar), Hiemer Gelb-Rot Salifou (90.+4/grobes Foulspiel) Tore 1:0 Fülla (41.), 1:1 Fayé (71./HE ) Zus. 1238