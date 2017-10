2017-10-02 00:07:54.0

Türkspor trifft spät zum Sieg

Landesligist beendet im Derby Sieglosserie

In der Fußball-Landesliga hat Türkspor Augsburg seine Serie siegloser Begegnungen beendet. Die Mannschaft von Trainer Ivan Konjevic entschied am Sonntagnachmittag das Derby beim SV Mering mit 3:1 (0:1) für sich. Türkspor war im gesamten Monat September ohne Erfolg geblieben, durch den Dreier im Nachbarlandkreis festigte der selbst ernannte Aufstiegskandidat einen Platz im Tabellenmittelfeld. Lange Zeit sah es danach aus, als müsste Türkspor das nächste Negativerlebnis verarbeiten. In den letzten zehn Minuten schlugen die Gäste allerdings zu. Ante Pavlicevic glich die Meringer Führung in der 80. Minute aus, wenig später traf Özgun Kaplan zur Türkspor-Führung (84.). Den Schlusspunkt setzte Manuel Hiemer in der Nachspielzeit. (joga)

Türkspor Brunner – Salifou, Pavlicevic, Hiemer, Ristovski, Faye, Kaplan, Viana Dos Santos, Yazir, Aydin, Robinson

ANZEIGE

Tore 1:0 Gärtner (41./FE), 1:1 Pavlicevic (80.), 1:2 Kaplan (84.), 1:3 Hiemer (90.+1) Zuschauer 120