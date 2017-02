2017-02-16 00:06:06.0

Umkämpftes Frauen-Match

Post II spielt 7:7

Die Tischtennis-Männer des Post SV III setzten in der 3. Bezirksliga Mitte ihre Erfolgsserie mit jetzt 24:0 Punkten fort. Beim TTC Friedberg wurde 9:4 gewonnen.

Die Frauen des Post SV II trennten sich vom TV 1862 Dillingen mit einem 7:7 in der Bezirksliga. Dabei mussten Marie Grosser/Romy Liebelt (2:3 Sätze) und Renate Gerstmeyr/Sigrun Heinrich (0:3) Niederlagen in den Doppeln hinnehmen. In den Einzeln überragte Marie Grosser mit drei Siegen. Jeweils zwei Einzelerfolge erkämpften Renate Gerstmeyr und Romy Liebelt. Leer ging Elke Brandl aus.

Als Tabellendritter mussten sich die Männer des Post SV II im Spitzenspiel dem Tabellenzweiten TSV Königsbrunn beugen. So konnten in den Doppeln nur Tobias Vogelsang/Dieter Voigt mit 3:2 Sätzen gewinnen. Reinhold Berger/Aydin Tezel, sowie Axel Dittrich/Rainer Gerstmeyr mussten sich jeweils 0:3 geschlagen geben. In den Einzeln gingen lediglich Vogelsang (3:0), Dittrich (3:2), Berger (3:1) und Voigt (3:1) als Sieger von der Platte. (AZ)