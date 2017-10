2017-10-20 00:04:10.0

Wachsamkeit ist gefragt

A-Junioren des FCA spielen gegen KSC

Ein Blick auf die Tabelle der Bundesliga Süd/Südwest zeigt, dass die A-Junioren des FC Augsburg derzeit den Blick nach hinten richten müssen. Unter diesem Aspekt steht die Begegnung am Sonntag (11 Uhr) beim Karlsruher SC, der ebenfalls im Kampf um den Klassenerhalt steht. FCA-Trainer Martin Lanzinger muss weiter auf Nationalspieler Maurice Malone verzichten, der mit der U17 des DFB im Viertelfinale der Weltmeisterschaft steht.

Zu einer interessanten Begegnung kommt es in der Bundesliga Süd/Südwest der B-Junioren am Samstag (12 Uhr) im Rosenaustadion. Die Mannschaft des Tabellenfünften FCA hat im bayerischen Derby die SpVgg Unterhaching zu Gast, die auf Rang acht notiert wird. Augsburgs Trainer Levent Sürme hofft nach vier Spielen in Folge ohne Niederlage auch diesmal drei Punkte einfahren zu können. (AZ)