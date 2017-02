2017-02-12 09:08:13.0

Dietmannsried 85-Jähriger stirbt bei Unfall im Oberallgäu

Zwischen Dietmannsried und Wolfertschwenden kam es am Samstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei starb ein Mann.

Bei einem Unfall im Oberallgäu ist am Samstagabend ein 85-Jähriger gestorben. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Mann mit seinem Auto auf der OA19 zwischen Dietmannsried und Wolfertschwenden in einen Lkw, der gerade rückwärts in eine Nebenstraße rangieren wollte.

Der 85-Jährige wurde unter dem Lkw eingeklemmt, Feuerwehrkräfte schnitten den Mann aus seinem Auto. Der Fahrer aus dem nördlichen Oberallgäu erlitt jedoch so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle starb.

Die Straße war bis 21.50 Uhr für dreieinhalb Stunden gesperrt. AZ