Sturm Acht Tote durch Orkan "Friederike" – Viele Fernzüge fallen aus

Sturmtief "Friederike" hat bundesweit Schäden angerichtet: Acht Menschen starben, viele wurden verletzt. Im Fernverkehr der Bahn gibt es auch am Freitag noch Einschränkungen.

Orkan "Friederike" richtete am Donnerstag Schäden in Deutschland an.

Acht Menschen starben, viele wurden verletzt.

Der Fernverkehr der Bahn läuft eingeschränkt, der Regionalzüge in Bayern fahren normal.

Der Überblick: Wer zahlt bei Sturmschäden?

Nachdem Orkantief "Friederike" am Donnerstag in Deutschland Schäden angerichtet und acht Menschen das Leben gekostet hatte, hat sich das Wetter mittlerweile beruhigt. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob alle Unwetterwarnungen auf, am Freitag werde es aber in den Bergen und an der See weiter stürmisch.

"Friederike" sorgte am Donnerstag auch für Einschränkungen bei Flügen und Zügen. Die Deutsche Bahn hatte am Nachmittag den Fernverkehr in Deutschland komplett eingestellt. Am Freitag nahmen Züge wieder die Fahrt auf. Da zahlreiche Strecken noch gesperrt sind, müssen Reisende laut Deutscher Bahn aber auch am Freitag noch mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

"Beim Fernverkehr kommt es in Bayern zunächst noch zu Ausfällen und Verspätungen", sagte ein Bahnsprecher am Freitagmorgen. Grund dafür seien Einschränkungen auf Strecken weiter im Norden. Der Regionalverkehr laufe bereits wieder ohne Einschränkungen.

Die Deutsche Bahn weist auf eine Kulanzregelung hin: Alle Tickets für den Fernverkehr vom Donnerstag und Freitag können demnach kostenlos storniert werden oder gelten bis eine Woche nach Störungsende ohne Zugbindung.

Sturmtief Friederike wütet in Deutschland Sturmtief „Friederike“ erreichte am Donnerstag Deutschland: Der Kölner Dom blieb am Donnerstag abgesperrt. Foto: Rolf Vennenbernd, dpa

"Friederike" war auch in der Region zu spüren

Das Orkantief erreichte eine höhere Windgeschwindigkeit als der Sturm "Kyrill" im Jahr 2007. Das teilte der Deutsche Wetterdienst mit. "Friederike schlägt Kyrill, was die maximale Windböe betrifft. Vor exakt 11 Jahren gab es 202 km/h auf dem Wendelstein, heute meldete der Brocken eine Böe von 203 km/h", hieß es am Donnerstag.

Der Sturm richtete hohe Sachschäden an. Nach Schätzung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft entstand in Deutschland insgesamt ein Schaden von 500 Millionen Euro. Damit liege "Friederike" deutlich hinter "Kyrill", teilte der GDV am Freitag mit. "Kyrill" hatte vor genau elf Jahren mehr als zwei Milliarden Euro Schaden verursacht.

Auch in der Region gab es Auswirkungen: Der Zoo in Augsburg und Friedhöfe wurden geschlossen. In anderen Städten wie München wurde vor dem Betreten öffentlicher Einrichtungen wie zum Beispiel des Englischen Gartens gewarnt. In Landsberg stürzte ein Baum auf ein Hausdach, wobei aber niemand verletzt wurde. In Oberstdorf wurde die Qualifikation für die Skiflug-WM abgesagt - sie soll am Freitag nachgeholt werden.

In Schwaben gab es nach Angaben der Polizei 80 Einsätze wegen des Sturms. Eine 59-jährige Frau in Augsburg wurde leicht verletzt, als ein Bauzaun umgekippte. Meistens rückten die Einsatzkräfte wegen umgestürzter Bäume und überschwemmten Unterführungen aus. Der Sachschaden geht in die Zehntausende.

Wind, Sturm und Orkan - was ist der Unterschied? 1 von 5 vorherige Seite nächste Seite

Windstärken werden nach der von dem britischen Admiral Francis Beaufort (1774-1857) entwickelten Skala berechnet. Sie reicht von 0 Beaufort (Windstille) bis zur Stärke 12 (Orkan).



Böen sind kräftige Windstöße, die den Zehn-Minuten-Mittelwert der gemessenen Windgeschwindigkeit für bis zu 20 Sekunden übersteigen.



Stürmischer Wind (Stärke 8) erreicht eine mittlere Geschwindigkeit von 62 bis 74 Kilometern pro Stunde - gemessen in zehn Metern Höhe über freiem Gelände.



Bei Sturm fegt der Wind mit einer mittleren Geschwindigkeit von 75 bis 88 Stundenkilometer über freies Gelände (Stärke 9). Bei Wind mit Tempo 89 bis 102 (Stärke 10) spricht man von einem schweren, bei 103 bis 117 (Stärke 11) von einem orkanartigen Sturm.



Orkane sind besonders heftige Stürme mit 118 Kilometern pro Stunde und mehr (Stärke 12). Sie richten oft schwere Verwüstungen an.

Mehrere Menschen starben bei Sturmtief "Friederike"

Die Zahl der Todesopfer des Orkantiefs ist auf acht gestiegen. In Thüringen und Nordrhein-Westfalen starben zwei Feuerwehrmänner bei Einsätzen. Zuvor waren in NRW bereits ein Lkw-Fahrer in Lippstadt und ein Mann auf einem Campingplatz in Emmerich im Sturm getötet worden.

Ein fünftes Todesopfer gab es auf der A13 in Brandenburg: Ein Lastwagen sei demnach von einer Windböe erfasst worden und umgekippt, teilte die Polizei mit. Der Lastwagenfahrer wurde eingeklemmt und starb noch am Unfallort unweit der Grenze von Brandenburg zu Sachsen. Außerdem starb in Mecklenburg-Vorpommern eine Autofahrerin. Sie verlor laut Polizei wegen zu hoher Geschwindigkeit bei widrigen Straßenverhältnissen die Kontrolle über ihr Auto und schleuderte gegen einen entgegenkommenden Lastwagen.

Am Freitag teilte die Polizei dann mit, dass auch in Sachsen-Anhalt zwei Männer gestorben sind. Beide erlagen am Donnerstagabend ihren schweren Verletzungen. In Benndorf (Landkreis Mansfeld-Südharz) war ein 65-Jähriger vom Dach eines Hauses gestürzt und rund acht Meter in die Tiefe gefallen. Er hatte auf dem Dach Sicherungsarbeiten durchgeführt. Im Burgenlandkreis in Hohenmölsen wurde ein 34-Jähriger von einem umstürzenden Baum getroffen.

