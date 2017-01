2017-01-20 10:41:11.0

Regensburg Affäre um Bestechung: Ermittlungen auch gegen Ex-OB Schaidinger

Die Affäre um Bestechung und Parteispenden in Regensburg weitet sich aus: Es wird nicht nur gegen Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ermittelt, sondern auch gegen seinen Vorgänger.

In der Regensburger Parteispendenaffäre um Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) wird nun auch gegen seinen Vorgänger Hans Schaidinger (CSU) ermittelt. Dem Alt-OB werde Bestechlichkeit, einem Bauunternehmer Bestechung vorgeworfen, teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Es handelt sich um den gleichen Unternehmer, der im Zusammenhang mit den Vorwürfen gegen Wolbergs bereits in Untersuchungshaft sitzt.

Wurde in Regensburg auch Ex-OB Schaidinger bestochen?

Schaidinger soll noch in seiner Amtszeit das Wohnungsbauunternehmen des Mitbeschuldigten in einem Verfahren zur Vergabe des Geländes der früheren Regensburger Nibelungenkaserne unterstützt haben. Dafür soll ihm der Unternehmer im Januar 2014 einen Beratervertrag mit einem monatlichen Honorar von 20.000 Euro sowie die kostenlose Nutzung seiner Segelyacht mit Skipper für eine Reise in Aussicht gestellt haben.

Tatsächlich soll Schaidinger dieses Angebot im Mai 2014 ausdrücklich angenommen und im Oktober 2014 seine Beraterstelle angetreten haben. dpa, lby