2017-05-24 19:31:06.0

Aussichten An Vatertag wird das Wetter gut - und danach wird es heiß

Grillen, Baden, Ausflüge: Die Temperaturen in Bayerisch-Schwaben bleiben sommerlich warm. Und die 30-Grad-Marke könnte schon bald geknackt werden.

Die gute Nachricht zuerst: Es bleibt sommerlich warm in Bayerisch-Schwaben. Und die Temperaturen können in den kommenden Tagen sogar noch weiter steigen. Zum Vatertag am Donnerstag rechnet die Internetseite Wetterkontor noch mit bis zu 20 Grad Celsius in Augsburg und Kempten. An den Tagen danach erreicht die Temperaturkurve deutlich höhere Werte.

Die Schönwetter-Phase beginnt am Mittwoch aber erst einmal mit etwas Regen, am Abend sind laut Deutschem Wetterdienst (DWD) auch einzelne Gewitter an den Alpen nicht ausgeschlossen. Die Thermometer erreicht in Schwaben um die 19 Grad, am Bodensee bis zu 21 Grad.

Das Wetter an Vatertag und am Wochenende

Am Gründonnerstag dürfen sich viele Ausflügler zum Vatertag auf angenehmes Wander-Wetter freuen (lesen Sie hier unsere Ausflugstipps). Bei 20 Grad schieben sich zwar immer wieder dichte Wolken vor die Sonne. Am Nachmittag lockert das Wetter dann aber auf. Für Freitag rechnen die Meteorologen mit ähnlichem Wetter, die Temperaturen steigen auf bis zu 22 Grad.

Pünktlich zum Wochenende gewinnt die Sonne dann Oberhand. In Augsburg und im Allgäu werden bei maximal 27 Grad täglich bis zu 15 Sonnenstunden erwartet. Ideales Wetter, um beispielsweise die Grillsaison zu eröffnen.

Die nächste Woche beginnt dann noch ein Stückchen wärmer. Die Meteorologen bei Wetterkontor sagen Werte von bis zu 28 Grad in Augsburg und sogar bis zu 30 Grad in Immenstadt (Allgäu) voraus. Ab Mittwoch könnte es dann etwas kühler und wechselhafter werden. AZ