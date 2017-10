2017-10-23 10:47:47.0

Sechs tote Jugendliche Arnstein-Prozess: Heute beginnt der zweite Verhandlungstag

Der Prozess um die sechs toten Jugendlichen nach einer Kohlenmonoxid-Vergiftung geht weiter. Es geht um die Frage, ob der Vater schuld am Tod seiner Tochter und den anderen ist. Von Gisela Schmidt

Zweiter Verhandlungstag im Prozess um den Tod von sechs jungen Leuten am 28. Januar in Arnstein: Vor der Ersten Strafkammer des Landgerichts Würzburg steht ab heute wieder der Vater von zwei der durch eine Kohlenmonoxid-Vergiftung umgekommenen Freunde. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Familienvater vor, in dem Gartenhaus, wo die Clique feierte, einen Stromgenerator betrieben zu haben, der nicht in geschlossenen Räumen hätte laufen dürfen.

Vater möchte Verantwortung übernehmen

Der 52-Jährige hat die Trägodie in seiner abgelegenen Laube zum Prozessauftakt als „die größte Katastrophe“ seines Lebens bezeichnet und erklärt, „jede zu tragende Verantwortung“ dafür zu übernehmen. Sachverständige haben den Generator und die vom Angeklagten, wie er sagt, zusammen mit zwei der getöteten jungen Männer selbst montierte „Auspuffanlage“, untersucht. Mit der Konstruktion sollten die Abgase durch ein Loch in der Wand aus dem Gartenhaus geleitet werden.

Laut Staatsanwaltschaft bestand sie aus zwei lose ineinander gesteckten Wasserrohrstücken ohne „gasdichte Abdichtung“. Sie sei „erkennbar nicht dazu geeignet“ gewesen, für eine „dauerhafte und vollständige Abgasableitung zu sorgen“, heißt es in der Anklage. Das Gutachten wird im Prozess vorgetragen.