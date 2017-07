2017-07-09 15:36:34.0

Kreis Dachau Auto fliegt auf A8 durch die Luft - Fahrer schwer verletzt

Auf der regennassen Autobahn 8 (Augsburg-München) hat ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist auf einen Erdwall gefahren, der wie eine Flugschanze wirkte.

Ein Mann wurde schwer verletzt, nachdem er die Kontrolle über sein Auto verlor, über einen Erdwall fuhr und abhob. Der 30-Jährige war laut Polizei am Sonntagmorgen gegen neun Uhr auf der A8 Richtung München unterwegs, als er auf Höhe der Einfahrt zum Parkplatz Fuchsberg die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Er fuhr daraufhin über einen Erdwall im Einfahrtsbereich des Parkplatzes und hob dadurch ab.

Er "flog", so die Polizei, in den Parkplatz und prallte gegen einen dort geparkten Sattelzug. Der Wagen verkeilte sich nach Polizeiangaben dann so heftig unter dem Sattelauflieger, dass das Fahrzeugdach abgerissen wurde. Der Fahrer aus Ditzingen bei Stuttgart wurde schwer verletzt in eine Münchner Klinik gebracht. Seine Beifahrerin erlitt leichte Verletzungen.

Erdwall wird Autofahrern offenbar häufiger zum Verhängnis

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei führte überhöhtes Tempo bei Regen zu dem Unfall. Zur genauen Klärung wurde ein Gutachter eingeschaltet. Möglicherweise wird sich auch die zuständige Autobahndirektion noch mit dem Fall befassen. Den laut Polizei war der 30-Jährige nicht der Erste, für dessen Wagen der Erdwall im Einfahrtsbereich des Autobahn-Parkplatzes wie eine Schanze wirkte. AZ/dpa