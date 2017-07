2017-07-20 14:28:00.0

Wetter Baden oder nicht? Welches Wetter die Region am Wochenende erwartet

Gewitter und Regen gibt es am Wochenende - aber immer wieder auch Sonne. Ob Sie baden gehen können und wann Sie besser ihren Schirm einpacken.

Das Badewetter legt in den kommenden Tagen eine kurze Pause ein: Das Wochenende wird zwar schwülwarm, aber wechselhaft. Anfang der neuen Woche sinken die Temperaturen dann, sagt Diplom-Meteorologe Jürgen Schmidt von "Wetter Kontor". Grund sei das Tief "Zlatan", das von Westen her über Mitteleuropa zieht. Müssen Schüler und Eltern den Start der bayerischen Sommerferien nächsten Freitag drinnen verbringen?

Doch zunächst zur aktuellen Wetterlage: Am Donnerstagabend drohen in der Region Schauer und teils heftige Gewitter. Die Temperaturen liegen bei schwülwarmen 25 Grad, die höchsten Werte werden dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge an der Donau erreicht. Örtlich sind auch Unwetter mit stürmischen Böen, Starkregen und kleinkörnigem Hagel möglich. In der Nacht beruhigt sich das Wetter wieder.

Am Freitag herrscht schwül-warmes Wetter bei Temperaturen bis zu 27 Grad. Wolken bedecken den Himmel. Ab dem Nachmittag kann es erneut zu lokalen Gewittern kommen, vor allem in Richtung Allgäu und Alpen. Auch nachts kann es hin und wieder in Schauern regnen. Die Temperaturen sinken auf 13 bis 17 Grad.

Tief "Zlatan" bringt kühle Temperaturen zum Wochenanfang

Am Samstag bleibt es ähnlich schwül-warm. Im Laufe des Tages sind aber immer wieder Schauer möglich. Das Risiko von Gewittern und Unwettern steigt laut dem Meteorologen Schmid. Dem DWD zufolge ist die Wahrscheinlichkeit im Alpenvorland am geringsten. Im Laufe der Nacht können sich die Wolken auflockern.

Am Sonntag nehmen die Schauer ab, das Wetter bleibt jedoch wechselhaft. Ab und zu kann die Sonne durch die Wolken brechen. Die Temperaturen erreichen maximal 25 Grad.

Zum Wochenanfang sinken die Temperaturen dann wegen des Tiefdruckgebiets "Zlatan" noch weiter: Sie erreichen nur noch rund 20 Grad. Bikini und Badehose können vorerst in den Schrank gelegt werden. Schüler und Eltern müssen sich jedoch keine Sorgen machen: Pünktlich zum Beginn der bayerischen Sommerferien ab 29. Juli kehrt das Bade -und Ausflugswetter zurück, sagt Schmidt. stz-/AZ