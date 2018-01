2018-01-19 21:48:24.0

Katholische Kirche Bistum Regensburg zahlt missbrauchten Chorknaben 178.000 Euro

Bis in die 1980er Jahre gab es bei den Regensburger Domspatzen zahlreiche Fälle von Missbrauch. Nun setzt die katholische Kirche die Aufarbeitung fort.

Die katholische Kirche setzt die Aufarbeitung der früheren Misshandlungen von Chorknaben der Regensburger Domspatzen fort. Im vergangenen Jahr wurden an Opfer körperlicher Gewalt durch damalige Kirchenmitarbeiter insgesamt 178.000 Euro gezahlt, wie das Bistum Regensburg am Freitag in einem Zwischenbericht mitteilte. Demnach hatten im vergangenen Jahr 75 Personen einen Antrag auf Anerkennung erlittener körperlicher Gewalt gestellt. Bis zum Jahresende wurden 47 Fälle abschließend bearbeitet; 45 Zahlungen seien dazu geleistet worden, zwei stünden noch aus.

Mindestens 547 Missbrauchsopfer bei Regensburger Domspatzen

"Ich möchte mich bei allen Personen bedanken, die sich beim Bistum Regensburg 2017 mit ihren Schilderungen erlittener körperlicher Gewalt gemeldet haben, deren Opfer sie als Kinder wurden", erklärte Generalvikar Michael Fuchs. "Wir haben verstanden, wie tief diese Übergriffe verletzten, demütigten und wie oft sie zu Folgen für den ganzen weiteren Lebensweg führten", sagte er.

Der zeitliche Schwerpunkt der dargelegten Straftaten liegt den Angaben zufolge in den 1960er und 1970er Jahren, die Beschreibungen reichen aber noch bis in das Jahr 1986. "Die beschuldigten Täterinnen und Täter sind verstorben oder in einem Alter und Gesundheitszustand, der es nicht erlaubt, die Auseinandersetzung mit den Vorwürfen zu fordern", heißt es weiter in dem Bericht.

Laut dem Abschlussbericht zur Aufklärung des Skandals wurden mindestens 547 Chorknaben Opfer körperlicher oder sexueller Gewalt. (dpa)

