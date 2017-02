2017-02-15 07:11:00.0

Lindenberg im Allgäu Brand in Krankenhaus: Ein Toter und vier Schwerverletzte

In Lindenberg (Landkreis Lindau) hat es am Dienstagabend im dritten Stock eines Krankenhauses gebrannt. Ein Mensch kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Bei einem Brand in einem Krankenhaus im bayerischen Lindenberg im Landkreis Lindau ist ein Mensch ums Leben gekommen, sieben weitere wurden verletzt. Vier von ihnen erlitten schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte.

Das Feuer war am Dienstagabend in einem Patientenzimmer im dritten Stock ausgebrochen. Die gesamte Station musste wegen der starken Rauchentwicklung evakuiert werden. Die Patienten wurden in andere Bereiche des Krankenhauses verlegt. Ein Kriseninterventionsdienst kümmerte sich um herbeieilende Angehörige.

110 Feuerwehrleute waren mit den Löscharbeiten beschäftigt, die Flammen breiteten sich nicht aus. Nach weniger als einer Stunde war der Brand unter Kontrolle. Wie es zu dem Feuer kam, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. dpa/lby/AZ