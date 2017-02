2017-02-17 13:44:37.0

Memmingen Buche erschlägt 50-Jährigen bei Waldarbeiten

Bei Waldarbeiten in der Nähe von Memmingen ist ein 50-jähriger Mann ums Leben gekommen. Eine Buche hatte ihn am Kopf getroffen.

Bei Waldarbeiten ist am Donnerstag ein Mann in der Nähe von Memmingen gestorben. Wie die Polizei mitteilt, waren zwei Männer am Vormittag im Eisenburger Wald mit dem Fällen mehrerer Fichten beschäftigt, als einer dieser Bäume eine circa 30 Meter hohe Buche touchierte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte die Buche zu Boden und traf den Mann am Kopf.

Der zweite Arbeiter eilte dem Verunglückten sofort zur Hilfe und verständigte den Notarzt. Dieser konnte jedoch nur noch den Tod des 50-Jährigen feststellen. Der Kriminaldauerdienst Memmingen hat die weiteren Ermittlungen übernommen. AZ