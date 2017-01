2017-01-05 09:43:07.0

Kreis Unterallgäu Dachstuhl brennt: Noch keine Angaben zu möglichen Verletzten

Der Dachstuhl eines Wohnhauses in Erkheim im Kreis Unterallgäu geriet heute Morgen in Brand. Die Flammen griffen auf ein weiteres Gebäude über.

In einem Wohnhaus in Erkheim (Kreis Unterallgäu) ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, war der Dachstuhl in Brand geraten. Über mögliche Verletzte ist noch nichts bekannt, da die Rettungskräfte das Gebäude laut Polizeiangaben noch nicht betreten können.

Schaden von mindestens 100.000 Euro

Die Flammen griffen auf ein weiteres Gebäude über. Zudem soll in dem Haus eine Decke eingebrochen sein. Inzwischen ist das Feuer nahezu gelöscht, nur einzelne Glutnester müssen noch bekämpft werden.

Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von mindestens 100.000 Euro aus. Die Ursache sei noch nicht geklärt. AZ