2017-06-22 09:45:56.0

Bayern Deutscher Wetterdienst warnt vor schweren Unwettern

Der Norden Bayerns muss sich am Nachmittag auf Orkanböen und Starkregen einstellen. Ausläufer des Unwetters könnten auch bis nach Schwaben ziehen. Wo es nass werden kann.

Der deutsche Wetterdienst warnt am Donnerstag für weite Teile Bayerns vor schweren Unwettern. Vor allem über Nordbayern soll es heftige Gewitter geben, die auch in den Süden ziehen könnten.

Vom Westen her ziehen die Unwetter in den Freistaat. Der DWD warnt für den Nachmittag und den Abend vor schweren Unwettern: Innerhalb einer Stunde könnten Niederschläge von 25 Liter pro Quadratmeter fallen. Dazu könnte Hagel kommen, der Korndurchmesser dürfte bei bis zu drei Zentimetern liegen. Außerdem kommt es wohl zu orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern Windgeschwindigkeit.

ANZEIGE

Augsburg und Kempten bleiben wohl trocken

Schwaben dürfte davon aber weitgehend verschont bleiben, lautete zumindest noch die Prognose des DWD am Donnerstagmorgen. Vereinzelte Gewitter entstehen hier, vor allem im Norden Schwabens und in Alpennähe. Aber der Sprung in den Badesee nach Feierabend ist wohl nicht gefährdet: Wenn was vom Himmel kommt, dann wohl erst spätabends oder nachts. Dann fällt aber voraussichtlich auch Starkregen und Hagel.

Für Augsburg und Kempten sah der DWD in einer Prognose vom Donnerstagmorgen für den Tag noch keinen Regen voraus. Kempten und München bleiben voraussichtlich ebenfalls trocken. Ziemlich sicher zu Niederschlägen kommt es in Oberstdorf am Alpenrand.

Die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Was bedeuten die Wetterwarnstärken des Deutschen Wetterdienstes wie "markantes Wetter" oder Unwetter? Wir geben einen Überblick.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Wetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, trotzdem können wetterbedingt Gefährdungen auftreten. Bei Aktivitäten sollten man sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren und das Verhalten entsprechend anpassen.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Warnung vor markantem Wetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist nicht ungewöhnlich, aber gefährlich. Es können vereinzelt oder örtlich Schäden auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die weiteren Wetterentwicklungen informieren.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Unwetterwarnung: Die erwartete Wetterentwicklung ist sehr gefährlich. Es können verbreitet Schäden durch das Wetter auftreten. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Warnung vor extremem Unwetter: Die erwartete Wetterentwicklung ist extrem gefährlich. Es können lebensbedrohliche Situationen entstehen und große Schäden und Zerstörungen auftreten. Es sind häufig größere Gebiete betroffen. Der Aufenthalt im Freien sollte vermieden werden. Man sollte sich regelmäßig über die Wetterentwicklung informieren. Es müssen die ausgegebenen Anweisungen der Behörden, Ordnungs- und Hilfskräfte befolgt werden.

Hitze- oder UV-Warnung: Die erwartete Wetterlage bringt in den nächsten Tagen hohe Temperaturen, relativ hohe Luftfeuchtigkeit, geringe Windbewegung und intensive kurz- und langwellige Sonneneinstrahlung (Hitzewarnung). Die erwartete Wetterlage bringt eine erhöhte UV-Intensität (UV-Warnungen).

Untertags warnt der DWD vor starker Wärmebelastung und erhöhter Waldbrandgefahr. Speziell in Schwaben wird vor hoher UV-Belastung gewarnt. In Augsburg klettern die Temperaturen voraussichtlich auf bis zu 32 Grad.

Auch in den nächsten Tagen werden sich in Bayern laut DWD Hitze und Gewitter weiter abwechseln. Bis Sonntag komme es vor allem in Süddeutschland immer wieder zu heftigen Gewittern. Die Temperaturen liegen aber weiter häufig über der 30-Grad-Grenze. AZ/dpa