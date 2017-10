2017-10-29 17:40:00.0

Nahe Rosenheim Drei Menschen sterben bei schwerem Unfall auf der A8

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf Höhe Weyarn (Landkreis Miesbach) sind am Sonntag drei Menschen ums Leben gekommen. Die A8 musste gesperrt werden.

Drei Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 8 in Richtung Salzburg gestorben. Der Wagen mit vier Menschen an Bord kam am Sonntag in der Nähe von Irschenberg (Landkreis Miesbach) von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Drei der vier Insassen starben noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. Die vierte Person wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten sie mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Die A8 wurde in Richtung Salzburg gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, war noch unklar. Die Polizei sucht Zeugen. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Autobahnpolizeistation Holzkirchen unter der Telefonnummer 08024/90730 zu melden. dpa/lby/AZ