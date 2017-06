2017-06-27 15:55:27.0

Ingolstadt Drogenhändler lebensgefährlich verletzt - Polizei nimmt Verdächtigen fest

Ein schwerer Raub in Verbindung mit versuchtem Mord hielt die Kriminalpolizei Ingolstadt auf Trab. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine Ermittlungsgruppe der Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt hat offenbar einen schweren Raub aufgeklärt. Laut Polizei geschah die Tat bereits am 15. Juni und ereignete sich im Drogen-Milieu. Ein 26-jähriger Mann, der mit Rauschgift handelte, wurde dabei von einem Kunden lebensbedrohlich mit einem Messer verletzt.

Haftbefehle gegen alle Beteiligten

Die Ermittlungsgruppe "Mercystraße" der Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelte daraufhin wegen schweren Raubs, Betäubungsmittelhandel und versuchten Mordes. Im Verlauf der Ermittlungen gab der Geschädigte zu, dass er während eines Drogendeals angegriffen wurde.

Nach Auskunft der Polizei führte ein 26-jähriger Bekannter des Opfers schließlich auf die Spur des Tatverdächtigen. Am 26. Juni wurde der 25-jährige in seiner Münchner Wohnung festgenommen. Der Bekannte war laut Polizei wohl mit in die Tat verwickelt. Die Polizei stellte sowohl die vermeintliche Tatwaffe als auch geringe Mengen Rauschgift sicher. Gegen das 26-jährige Opfer des Angriffs wurde bereits am 22. Juni auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt Haftbefehl erlassen.

Gegen die beiden mutmaßlichen Täter beantragte die Staatsanwaltschaft Ingolstadt am 26. Juni einen Haftbefehl. AZ