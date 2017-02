2017-02-14 21:51:16.0

Lindenberg/Allgäu Ein Toter und viele Verletzte bei Brand in Krankenhaus

In Lindenberg (Landkreis Lindau) hat es im dritten Stock des Krankenhauses gebrannt. Es gab einen Toten und zahlreiche Verletzte.

Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei waren vor Ort und evakuierten das Krankenhaus am Doktor-Otto-Geßler-Platz, so die Polizei. Das Feuer war in einem Zimmer im dritten Stock gegen 21.30 Uhr ausgebrochen. Nach etwa einer Stunde war der Brand gelöscht.

Es gibt einen Toten sowie mehrere Schwer- und Leichtverletzte. Die Brandursache ist noch unklar. AZ