2018-01-19 06:54:59.0

Veranstaltungen Eishockey, Zauberei und Krimidinner: Die Tipps zum Wochenende

Ob Kabarett in Stadtbergen, Musical in Germering oder Jazz in Augsburg: Am Wochenende ist einiges geboten in der Region. Hier finden Sie jede Menge Anregungen fürs Wochenende.

In München lassen die "Ehrlich Brothers" Schwiegermütter verschwinden und Monstertrucks erscheinen, in Aichach wird ein Mord aufgeklärt und die Augsburger Panther kämpfen gegen Krefeld um wichtige Punkte. Wo und wann am Wochenende die interessantesten Veranstaltungen stattfinden, lesen Sie hier:

Samstag, 20. Januar: "Da Billi Jean is ned mei Bua", Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid, Bürgersaal Stadtbergen, 20 Uhr

Mit ihrem Programm "Da Billli Jean is ned mei Bua" verwischen Stefan Leonhardsberger und Martin Schmid die Grenzen zwischen Kabarett, Musik und Alpenwestern. Der österreichische Sänger und Schauspieler Leonhardsberger schlüpft dabei in eine Vielzahl von Rollen und demonstriert seinem Publikum, warum man an Silvester besser zu Hause bleiben sollte. Tickets gibt es hier.

Samstag, 20. Januar: "Saturday-Night-Disco", Parktheater Göggingen, 20.30 Uhr

Jackson Five, Nena und Abba: Am Samstag wird Parktheaterwieder zur Disco. Nachdem der Abend in der letzten Spielzeit bestens besucht war, können Feierwütige auch dieses Jahr dort wieder zur Musik der 70er, 80er und 90er tanzen. Wer vorab Karten haben möchte, kann sie hier kaufen.

Samstag, 20. Januar: "Faszination", Ehrlich Brothers, Olympiahalle München, 14 und 19 Uhr

Monstertrucks erscheinen aus dem Nichts, Schwiegermütter verschwinden und erwachsene Männer werden auf Miniaturmaß geschrumpft: Mit ihrem neuen Programm "Faszination" steht das Zaubererduo "Ehrlich Brothers" am Samstag auf der Bühne in der Münchner Olympiahalle. Andreas und Chris Ehrlich begeistern ihr Publikum - und weil der Ansturm so groß ist, finden am Samstag gleich zwei Shows in München statt, nachmittags und abends. Noch gibt es Tickets.

Samstag, 20. Januar: Caro Josée & Band, Jazzclub Augsburg, 20.30 Uhr

Deutscher Schallplattenpreis und ECHO-Jazz: Caro Josée hat schon den ein oder anderen Preis abgeräumt. Aktuell tourt Caro Josée mit ihrem Album "Summer's Ease" und macht Halt in Augsburg. "Ob Ibiza, Laguna Beach, Ligurien oder Côte d ́Azur, all diese Regionen sind Teil meines Lebens. An diesen Plätzen tanke ich auf, und mit diesen neuen Songs nehme ich Euch mit auf meine musikalische Reise", sagt sie über ihr Album. Tickets gibt es hier.

Samstag, 20. Januar: "Glückskeks", Sebastian Reich und Amanda, Kongress am Park, Augsburg, 20 Uhr

Glück: Was ist das? Braucht man das? Wie bekommt man dieses Glück? Und ist ein eingeschweißter Keks, gefüllt mit einem Zettel samt Spruch wirklich der Weg, über den das Glück mit uns kommuniziert? Darüber unterhält sich Sebastian Reich am liebsten mit seiner Nilpferddame Amanda. Es ist bereits das dritte Solo-Programm des Würzburgers Sebastian Reich mit seiner Bauchrednerpuppe Amanda. Tickets für den Auftritt im Kongress am Park gibt es hier.

Samstag, 20. Januar: "Ein Blick zurück auf das, was kommt" - Improvisationstheater DeSchaWüh, "Tür an Tür" Augsburg, 18 Uhr

Das Improvisationstheater DeSchaWüh wagt einen Blick in die Zukunft. Das Publikum kann dabei mitentscheiden, was im Jahr 2018 passieren wird. Nach den Vorgaben der Zuschauer improvisiert die Truppe über Helden, Schicksale und die Zukunft.

Sonntag, 21. Januar: Krimidinner "Das Testament", Schloss Blumenthal, Aichach, 18 Uhr

Drei-Gänge-Menü und ein Mord zum Dessert: Beim Krimidinner in Aichach nehmen die Teilnehmer verschiedene Rollen ein, essen zusammen und versuchen dabei einen Mordfall zu lösen - ein bisschen wie Cluedo, nur ohne Spielbrett. Ein Spielleiter führt die Gruppe durch den Abend. Und das Schloss Blumenthal in Aichach sorgt für die entsprechende Kulisse. Weitere Informationen gibt es hier.

Sonntag, 21. Januar: "Der kleine Prinz - Das Musical", Stadthalle Germering, 17 Uhr

"Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar." Antoine de Saint-Exupérys Geschichte "Der kleine Prinz" verzaubert seit über 70 Jahren mit seinen kindlichen Weisheiten. In der Stadthalle Germering ist die Geschichte um den kleinen Prinzen, der seinen Heimatplaneten verlässt und auf der Erde landet, am Sonntag als Musical auf der Bühne zu sehen. Karten gibt es hier.

Sonntag, 21. Januar: Augsburger Panther - Krefeld Pinguine, Curt-Frenzel-Stadion, 14 Uhr

Ein Platz trennt die beiden Mannschaften in der DEL-Tabelle: Die Panther stehen auf Platz 12, Krefeld auf Platz 13. Entsprechend aufgeladen dürfte die Stimmung am Sonntag im Curt-Frenzel-Stadion sein. Um noch in die Playoffs zu kommen, zählt jeder Punkt, zuletzt verloren die Panther im eigenen Stadion gegen das Team der Kölner Haie. Stadionkarten gibt es hier. (AZ)