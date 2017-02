2017-02-24 14:25:30.0

Tierpark Hellabrunn Endlich im Freien: So süß ist das Münchner Eisbären-Baby

Endlich darf das 14 Wochen alte Eisbären-Baby das Mutter-Kind-Haus im Tierpark Hellabrunn verlassen und die Außenanlage erobern. Ein wirklich süßer Hingucker für Besucher.

Das Warten hat ein Ende! Nach über drei Monaten darf das kleine Eisbären-Mädchen im Tierpark Hellabrunn zusammen mit Mama Giovanna das Mutter-Kind-Haus verlassen. Die erste Erkundungstour auf der Außenanlage ist ein kleines Spektakel. So viel Neues und Spannendes gibt es für die kleine Eisbärin zu entdecken. Die Tundra-Anlage im Zoo ist groß und unbekannt, doch an Mamas Seite ist das Eisbären-Mädchen mutig und hat jede Menge zu erforschen.

Ab Freitagnachmittag können auch Besucher endlich den kleinen flauschigen Nachwuchs auf der Hellabrunner Eisbärenlandschaft bestaunen. Bis etwa 16.30 Uhr wird die Kleine noch auf der Anlage unterwegs sein.

Riesengroße Eisbären-Freude

Eisbären-Mama Giovanna hat in den letzten Wochen viel abgenommen und die meisten Fettreserven aufgebraucht. Doch jetzt, da ihr Baby immer aktiver wird und gelegentlich auch schon etwas Obst futtert, kann auch die Mutter wieder aufgepäppelt werden. Rindfleisch steht endlich wieder auf dem Eisbären-Speiseplan.

Die Freude über den kleinen süßen Eisbären-Nachwuchs ist riesig. Christine Strobl, Bürgermeisterin und Aufsichtsratsvorsitzende des Tierparks: "Es freut mich sehr, dass das Eisbären-Mädchen endlich bereit ist, auch das großzügige Außengelände kennenzulernen. Sie wird in der nächsten Zeit sicher viel zu erkunden und zu entdecken haben."

Auch der Zoo-Direktor Rasem Baban ist begeistert: "Giovanna hat sich schon in den letzten drei Monaten als routinierte und geduldige Mutter gezeigt. Es macht Freude, zu beobachten, wie sie ihrem Jungtier die Welt außerhalb des Mutter-Kind-Hauses zeigt. Die Kleine wird immer mutiger werden."

Das Eisbären-Baby ist jetzt schon ein kleiner Star. Im Rahmen der Tierpatenschaft, hat die kleine Eisbärin eine wichtige Rolle als Botschafterin für den Arten- und Naturschutz übernommen. Dem Tierpark Hellabrunn sei es eine Herzensangelegenheit, die bedrohten Verwandten der Eisbären zu schützen, so Rasem Baban. Auch die Besucher sollen im Zoo noch besser über die Artenvielfalt und Bedrohung der Eisbären informiert werden.

Das Eisbären-Mädchen hat noch keinen Namen

Am 23. März steht wieder ein aufregendes Ereignis für das Eisbären-Mädchen bevor. An diesem Tag wird endlich ihr Name bekanntgegeben. Zur Auswahl stehen die Namen Queenie, Quirina, Querida, Quilla, Qannik, Quintana und Quany. lur