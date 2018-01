2018-01-18 17:48:00.0

Natur Erdbeben in Österreich: Auch im Allgäu wackelte die Erde

In Vorarlberg hat am Mittwochabend der Boden gezittert. So heftig, dass das selbst einige Allgäuer deutlich gespürt haben. Von Anja Worschech und Michael Munkler

Nach dem Erdbeben bei Bludenz in Vorarlberg am Mittwochabend sind bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) 1400 Berichte von Bürgern aus etwa 100 Orten eingegangen. Aus Deutschland und Tirol gab es nur vereinzelte Meldungen.

Carmen Sindermann aus Weiler im Landkreis Lindau lag abends auf ihrem Sofa, als sie „schwingende, wellenförmige Bewegungen“ wahrnahm. „Das war beängstigend“, sagt die 55-Jährige. „Das war ein Gefühl, als würde das Sofa nach hinten abhauen“, beschreibt Sindermann das Wackeln.

Erdbeben aus Österreich war auch in Bayern zu spüren

Am Mittwoch um 20.07 Uhr hatte es in Vorarlberg ein Erdbeben der Stärke 3,9 auf der Richterskala gegeben. Vereinzelt seien Menschen aus den Häusern gelaufen. Im Bereich des Epizentrums seien leichte Gegenstände verrutscht, schilderte Helmut Hausmann vom ZAMG-Erdbebendienst. Leichte Schäden habe es an Gebäuden gegeben, beispielsweise hätten sich Risse im Putz gebildet.

Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Ortschaft Dalaas, etwa 30 Kilometer südwestlich von Oberstdorf. Das stärkste gemessene Nachbeben hatte eine Stärke von 2,1 – das war am Donnerstagmorgen, ziemlich genau zwölf Stunden nach dem ersten Beben. Ein Beben wie das am Mittwochabend ereignet sich – statistisch gesehen – in Vorarlberg etwa alle 20 Jahre.

Das Bayerische Landesamt für Umwelt (LFU) betreibt im Freistaat zusammen mit der Ludwig-Maximilians-Universität in München den Erdbebendienst Bayern. Nach Angaben dieser Organisation gibt es in Bayern ein Netz von 23 seismologischen Messstationen. Eine davon befindet sich in Oberstdorf – übrigens die einzige im Allgäu.

Auch dort wurde das jüngste Beben im benachbarten Vorarlberg deutlich registriert. Jährlich treten in Bayern hunderte von Erdbeben auf. Aber nur einige wenige sind so stark, dass sie von Menschen wahrgenommen werden. „Am ehesten spüren Sie ein Erdbeben, wenn Sie liegen oder sitzen“, sagt Erdbebenexperte Hausmann. Wer dagegen in Bewegung ist – beispielsweise geht oder läuft –, bemerke erst dann etwas, wenn die Erde heftiger bebt.