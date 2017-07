2017-07-11 12:29:37.0

Schneizlreuth Ex-Bürgermeister nach Brand mit sechs Toten verurteilt

As ein Bauernhof in Schneizlreuth an Pfingsten 2015 brannte, starben sechs Menschen. Nun wurde der frühere Bürgermeiste der Gemeinde verurteilt.

Der Bauernhof in Schneizlreuth brannte 2015. Sechs Menschen konnten nicht gerettet werden. Foto: Ferdinand Farthofer (dpa)