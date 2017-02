2017-02-04 08:09:09.0

Interaktive Karte Faschingsumzüge 2017: Hier ziehen Narren durch die Straßen

Selten ist die fünfte Jahreszeit so lang wie 2017. In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo in Schwaben und der Region die Gaudiwürmer durch die Straßen ziehen.

Faschingsfreunde kommen in den kommenden Tagen voll auf ihre Kosten: In Kirchheim (Kreis Unterallgäu) zogen die Narren bereits in einem Festzug durch den Ort. Nun folgen auch Umzüge in Donauwörth, Neuburg, Landsberg oder Mindelheim.

Faschingsumzüge in Schwaben: Interaktive Karte

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo die Gaudiwürmer in Schwaben und der Region durch die Straßen ziehen. Die Orte sind in chronologischer Reihenfolge angeordnet.