2017-02-26 18:53:00.0

Fasching Faschingsumzüge in Bildern: So feierten Narren in der Region

Der Fasching auf seinem Höhepunkt: Vielerorts ziehen die Narren umher. In unserer interaktiven Karte finden Sie Bilder aus Orten von A bis Z: Von Augsburg über Dillingen und Neuburg bis Zusmarshausen.

In der Region sind die Narren unterwegs - so wie hier beim Faschingsumzug in Welden. Foto: Marcus Merk