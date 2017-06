2017-06-13 10:25:00.0

Bad Kissingen Festival "Kissinger Sommer" hat nach 30 Jahren einen neuen Intendanten

Das Klassikfestival Kissinger Sommer liegt erstmals nach 30 Jahren in den Händen eines neuen Intendanten. Kurz vor Beginn des Festivals hat er verraten, was er anders machen will.

Der neue Intendant des Kissinger Sommers, Tilmann Schlömp. Foto: Sonja Werner, dpa