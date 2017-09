2017-09-08 08:36:12.0

Unterallgäu Feuer in Traktorenhalle - hoher Schaden

In einer Lagerhalle für Traktoren in Hawangen hat ein Feuer einen hohen Schaden verursacht. Was das Feuer ausgelöst hat, ist noch unklar.

In einer Traktorenhalle im Unterallgäu hat es gebrannt. Foto: Thomas Pöppel/dpa