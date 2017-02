2017-02-13 14:41:41.0

Oberbayern Feuerwehrhaus in Bad Wiessee steht in Flammen: Zwei Schwerverletzte

In Bad Wiessee in Oberbayern brennt das Gebäude von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz nach einer Explosion. Zwei Menschen wurden dabei schwer verletzt.

Großeinsatz in Bad Wiessee am Tegernsee: Am Montag gab es gegen 14 Uhr nach Angaben der Polizei eine Explosion im Feuerwehrhaus, das gleichzeitig auch vom Bayerischen Roten Kreuz als Rettungswache genutzt wird. Das Gebäude steht in Flammen.

Nach Angaben der Polizei wurden zwei Menschen schwer verletzt. Sie erlitten Verbrennungen und wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken geflogen.

ANZEIGE

Brach Feuer in Bad Wiessee wegen Schweißarbeiten aus?

Die genauen Hintergründe für das Unglück sind noch unklar. Der Münchner Merkur berichtet aber von Schweißarbeiten an einem Boot der Wasserwacht in dem Gebäude und beruft sich dabei auf den Polizeichef von Bad Wiessee. Der Sachschaden geht wohl in die Millionen.

Durch den Brand hat sich eine starke Rauchwolke gebildet. Die Polizei bittet Anwohner darum, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Weitere Informationen folgen an dieser Stelle. dpa, sge