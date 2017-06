2017-06-02 10:21:27.0

Wolfratshausen Frau an Bahnhof und in S-Bahn belästigt - Verdächtiger stellt sich

Nach einem Vorfall Ende April in Wolfratshausen hat die Polizei mit Fotos nach einem Mann gesucht, der eine Frau belästigt haben soll. Nach dem Fahndungsaufruf stellte er sich nun.

An einem Samstag Ende April ist eine 56 Jahre alte Frau von einem jungen Mann am Bahnhof in Wolfratshausen belästigt worden. Auch in die S-Bahn Richtung München war er ihr gefolgt - wo er noch aufdringlicher geworden sein soll. Nach dem Vorfall hat die Polizei am Donnerstag ein Foto des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Wie die Beamten am Freitag berichteten, stellte sich der Mann aus Afghanistan, der in einer betreuten Unterkunft im Ostallgäu untergebracht ist, nun bei der Polizei in Kaufbeuren. Eine Mitarbeiterin der Stadt Wolfratshausen und ein ehemaliger Lehrer des Gesuchten hatten ihn erkannt. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der junge Mann noch nicht, so die Polizei. AZ

