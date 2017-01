2017-01-12 13:43:39.0

München Frauen melden sexuelle Belästigungen in der Silvesternacht

In der Silvesternacht sind zwei Frauen in München von einem Unbekannten sexuell belästigt worden. Möglicherweise handelt es sich um denselben Täter. Die Polizei bittet um Hinweise.

Nach der Silvesternacht haben zwei Frauen in München sexuelle Übergriffe gemeldet. Aufgrund der Täterbeschreibung bestehe die Möglichkeit, dass es sich um denselben Täter handelt, teilte das Präsidium in München am Donnerstag mit. Die Polizei bittet Zeugen und mögliche weitere Opfer, sich zu melden.

Beide Vorfälle ereigneten sich in den frühen Morgenstunden des neuen Jahres. In der Schmellerstraße/Tumblingerstraße im Münchner Westend wurde eine 28-Jährige gegen 2.30 Uhr auf dem Nachhauseweg mit zwei Freundinnen von einem Unbekannten zunächst verfolgt und anschließend unvermittelt zwischen den Beinen angefasst. Eine Fahndung der Polizei verlief ohne Ergebnis.

ANZEIGE

Der zweite Fall ereignete sich gegen 3 Uhr im Bereich der Kreuzung Zenettistraße/Thalkirchner Straße. Dort wurde eine 20-Jährige von einem Unbekannten zunächst angesprochen. Als die Frau dem Mann zu verstehen gab, dass sie kein Interesse an ihm hat, habe er ihr von hinten in den Schritt gefasst und versucht, sie zu küssen, berichtet die Polizei. Durch Gegenwehr und Hilferufe habe die Münchnerin weitere Handlungen verhindert können. Als Passanten der 20-Jährigen schließlich zur Hilfe kamen, floh der Täter.

Täterbeschreibung: Polizei sucht Zeugen

Täterbeschreibung: männlich, 1,80 Meter groß, nordafrikanischer Typ, sprach gebrochen Deutsch, schlanke sportliche Figur, buschige Augenbrauen, eher gepflegtes Aussehen, dunkle Augen. Bekleidet mit schwarzer Daunenjacke mit Kapuze und hellem Fellkragen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere eventuell noch weitere betroffene Frauen, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 15, Telefon 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.